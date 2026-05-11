Στο πρωτάθλημα της Βαυαρίας κατάφερε να πάρει τον πρώτο της μεγάλο τίτλο σε επίπεδο γυναικών έχοντας σαρώσει νωρίτερα τις ηλικιακές κατηγορίες, και βέβαια δείχνει ότι βρίσκεται στον σωστό δρόμο για τον μεγάλο της στόχο που είναι η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Νίκησε κατά σειρά την Τουρκάλα Ιζίλ Ζαφέρ στον γύρο των «16» με 2-0, την Κροάτισσα Ντόρις Πόλε στον προημιτελικό και την Σέρβα αργυρή Ολυμπιονίκη Αλεξάντρα Πέρισιτς στον ημιτελικό με 2-0.

Στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον κατάφερε να πάρει από νωρίς κεφάλι στο σκορ, η αντίπαλός της ισοφάρισε με 4-4, αλλά η Μαρεντάκη με απανωτά λακτίσματα κατάφερε να πάρει τον πρώτο γύρο με 16-6. Στον δεύτερο γύρο η Ελληνίδα δεν άφησε την αντίπαλό της να βρει ρυθμό, και με το επιβλητικό 29-4 έκανε το 2-0 και «κλείδωσε» το χρυσό.

Τι έχει καταφέρει η Μαρεντάκη

Μετά από μία σειρά διακρίσεων το 2025 με το χάλκινο παγκόσμιο βάθρο στο Grand Prix γυναικών της Κίνας, το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό U21 και τον τίτλο της πρωτθλήτριας ΕυρώπηςU21, η Μαρεντάκη μπήκε στο 2026 με φόρα και μετρά ήδη τρία χρυσά σε βαθμολογούμενα τουρνουά (κατηγορίας G2), στα Open της Φουτζάιρα, της Σλοβενίας και της Ολλανδίας.

Μάλιστα, με τις εμφανίσεις της πήγε στο Μόναχο ως Νο1 όχι μόνο στην ευρωπαϊκή, αλλά και στην παγκόσμια κατάταξη των -67κ που είναι και Ολυμπιακή κατηγορία.

Μία νίκη μακριά από τα μετάλλια Παναγόπουλος και Γεωργίου

Πολύ καλές εμφανίσεις έκαναν άλλοι δύο Έλληνες αθλητές.

Ο Απόστολος Παναγόπουλος κατάφερε να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά της κατηγορίας. Στον πρώτο γύρο νίκησε με 2-0 τον Αλισίνα Αζίζι της ομάδας προσφύγων, στη συνέχεια νίκησε τον Πολωνό Ματέους Χρζανοβσκι με 2-0, στη μάχη όμως για την είσοδο στο βάθρο ηττήθηκε με 2-0 από τον Τούρκο Μπερκάι Ερέρ, το Νο1 της κατηγορίας στη Γηραιά Ήπειρο.

Η Μελίνα Γεωργίου επίσης είχε πολύ καλή πορεία στα -46κ. Πήρε την πρώτη νίκη απέναντι στη Φινλανδή Ίντα Ταμίλα με 2-0, στη συνέχεια όμως ηττήθηκε σε έναν αμφίρροπο προημιτελικό κόντρα στην Καμίλα Σαλίμ από την Ουγγαρία με 2-1, το Νο2 της Ευρώπης.

Στη φάση των «16» έμεινε ο Απόστολος Τεληκώστογλου στην πολύ ανταγωνιστική κατηγορία των +87κ. Νίκησε με 2-0 του Μολδαβού Ντράγκος Μαρινέσκου στον πρώτο γύρο, στη συνέχεια όμως ηττήθηκε από τον Ουκρανό Άντριι Χάρμπαρ, το Νο3 της Ευρώπης.