Η Άρσεναλ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Γουέστ Χαμ επικρατώντας με 1-0, χάρη στο καθοριστικό τέρμα του Λεάντρο Τροσάρ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, όμως το παιχνίδι στιγματίστηκε από επεισόδια στις εξέδρες του «London Stadium».

Μετά το γκολ των φιλοξενούμενων, επικράτησε αναστάτωση σε τμήμα της κερκίδας των γηπεδούχων, όταν φίλοι της Άρσεναλ που βρίσκονταν ανάμεσα σε οπαδούς της Γουέστ Χαμ πανηγύρισαν έντονα το προβάδισμα της ομάδας τους.

Η αντίδραση ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να προκληθούν συμπλοκές και έντονη ένταση στις σκάλες της εξέδρας.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν υποστηρικτές των «Κανονιέρηδων» να απομακρύνονται βίαια από το σημείο, ενώ αρκετοί κατέβαιναν άρον άρον τις σκάλες προκειμένου να αποφύγουν περαιτέρω επεισόδια.

Την ίδια στιγμή, οι οργανωμένοι φίλοι της Άρσεναλ που βρίσκονταν στη φιλοξενούμενη εξέδρα αντιλήφθηκαν όσα συνέβαιναν και απάντησαν με συνθήματα προς τους οπαδούς της Γουέστ Χαμ, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την ένταση στην ατμόσφαιρα του γηπέδου.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις μετά το τέλος του αγώνα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δύο άνδρες ηλικίας 48 και 36 ετών συνελήφθησαν για συμμετοχή σε επεισόδια και επιθέσεις, ενώ ένας ανήλικος κατηγορείται για ρατσιστική επίθεση.

Παράλληλα, ένας ακόμη άνδρας, 31 ετών, συνελήφθη για κατοχή απαγορευμένης ουσίας κατηγορίας Β.