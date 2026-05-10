Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε έξω από το Καμπ Νου λίγο πριν την έναρξη του μεγάλου ντέρμπι ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, όταν οπαδοί των γηπεδούχων επιτέθηκαν κατά λάθος στην αποστολή της δικής τους ομάδας.

Η ένταση και η φόρτιση για το κρίσιμο παιχνίδι, που μπορεί να κρίνει και τον φετινό τίτλο του πρωταθλητή, οδήγησαν σε σκηνές απόλυτου χάους, καθώς μερίδα φίλων των «μπλαουγκράνα» μπέρδεψε το πούλμαν των Καταλανών με εκείνο της «Βασίλισσας».

Κατά την άφιξη του οχήματος στο γήπεδο, εκτοξεύτηκαν πέτρες και διάφορα αντικείμενα, με τους συγκεντρωμένους να θεωρούν λανθασμένα πως στόχευαν την αποστολή των Μαδριλένων.

Η παρεξήγηση έγινε αντιληπτή μέσα σε λίγα λεπτά, αποτρέποντας τα χειρότερα, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί παικτών ή μελών του τεχνικού επιτελείου.

Barcelona taraftarları, El Clasico öncesi kendi takım otobüslerini Real Madrid’in takım otobüsü sanarak taşladı. pic.twitter.com/NA5qM1ZAfh — BPT (@bpthaber) May 10, 2026

Το συμβάν αυτό αναδεικνύει το εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί στη Βαρκελώνη, καθώς η Μπαρτσελόνα βρίσκεται μια ανάσα από τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, την οποία μπορεί να σφραγίσει απόψε ακόμη και με το βαθμό της ισοπαλίας.