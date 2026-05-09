Ένα αδιανόητο σκηνικό εκτυλίχθηκε στην Τσεχία, όπου το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Σπάρτα και τη Σλάβια διεκόπη πρόωρα, έπειτα από σοβαρά επεισόδια στις εξέδρες και εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, όταν οπαδοί άναψαν και εκτόξευσαν φωτοβολίδες, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα και επικίνδυνες συνθήκες για παίκτες και διαιτητές. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να υπάρξει εισβολή στον αγωνιστικό χώρο και να σημειωθούν εκτεταμένα επεισόδια, που οδήγησαν στην διακοπή της αναμέτρησης.