Η νέα απώλεια βαθμών της Λίβερπουλ δεν άφησε ικανοποιημένους τους φιλάθλους της, οι οποίοι αποδοκίμασαν την ομάδα του Άρνε Σλοτ έπειτα από τη λήξη της αναμέτρησης με την Τσέλσι. Αντιδράσεις υπήρξαν επίσης και στην αλλαγή του Ενγκουμόα.

Μετά την ήττα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Λίβερπουλ έμεινε στο 1-1 στο Άνφιλντ απέναντι στην Τσέλσι, η οποία προερχόταν από έξι συνεχόμενες ήττες στην Premier League.

Το αποτέλεσμα αυτό δεν ικανοποίησε τους οπαδούς των «κόκκινων», οι οποίοι γιούχαραν την ομάδα αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης.

