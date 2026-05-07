Σε τροχιά σοβαρών εξελίξεων βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς η οργάνωση «FairSquare» ζητά από τη βρετανική κυβέρνηση την επιβολή κυρώσεων στον ιδιοκτήτη της, Σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγέντ Αλ-Ναχιάν. Η υπόθεση συνδέεται με τον αιματηρό εμφύλιο στο Σουδάν και τη φερόμενη στήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) σε παραστρατιωτική ομάδα που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου.

Ο Μανσούρ, ως αντιπρόεδρος των ΗΑΕ και αδελφός του ηγέτη της χώρας Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ (MBZ), θεωρείται πρόσωπο-κλειδί. Ρεπορτάζ των New York Times και του Athletic αποκαλύπτουν επαφές και τηλεφωνικές συνομιλίες του με τον ηγέτη των σουδανικών δυνάμεων, Χεμέντι, λίγο πριν και κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Το «μοντέλο Αμπράμοβιτς» και οι κανόνες της Premier League

Εάν η έρευνα οδηγήσει σε κυρώσεις, ο Μανσούρ ενδέχεται να βρεθεί στην ίδια θέση με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία πάγωσαν το 2022, οδηγώντας στην αναγκαστική πώληση της Τσέλσι στους Τοντ Μπόλι και Clearlake Capital.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Premier League, οποιαδήποτε κρατική κύρωση σημαίνει αυτόματη αποτυχία στο «Τεστ Ιδιοκτητών και Διευθυντών» (OADT). Καθώς ο Μανσούρ κατέχει τη Σίτι ως ιδιώτης, μια τέτοια εξέλιξη θα τον ανάγκαζε να αποχωρήσει άμεσα από τον σύλλογο, δρομολογώντας την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των «Πολιτών».