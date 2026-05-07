Η Ράγιο Βαγιεκάνο βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στιγμή της ιστορίας της, καθώς ταξίδεψε στη Γαλλία έχοντας υπέρ της το 1-0 του πρώτου αγώνα στο Βαγιέκας απέναντι στο Στρασβούργο.

Η ρεβάνς των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του UEFA Conference League είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (07/05, 22:00), με τους Μαδριλένους να διεκδικούν την πρώτη τους συμμετοχή σε ευρωπαϊκό τελικό.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, πάντως, δημιουργήθηκε ένταση έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η αποστολή της Ράγιο. Συγκεκριμένα, περίπου στις 2 τα ξημερώματα, φίλοι του Στρασβούργου άναψαν πυροτεχνήματα και προκάλεσαν φασαρία, επιχειρώντας να επηρεάσουν τους παίκτες του Ινίγκο Πέρεθ πριν από τον κρίσιμο αγώνα.