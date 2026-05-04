Ο Δημήτρης Ιτούδης τοποθετήθηκε πριν από το καθοριστικό Game 3 της σειράς της Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αντίδρασης για την ομάδα του που βρίσκεται πίσω με 0-2.

«Πώς μένουμε ζωντανοί; Κερδίζοντας. Και για να κερδίσουμε, πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα καλύτερα», δήλωσε αρχικά ο Έλληνας τεχνικός, δίνοντας το στίγμα της κατάστασης στην ομάδα του.

Αναφερόμενος στην εικόνα των δύο πρώτων αγώνων, σημείωσε: «Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε δύο καλά παιχνίδια, αλλά κι εγώ αναγνώρισα αρκετά καλά πράγματα που κάναμε. Υπήρχαν όμως και λιγότερο καλά στοιχεία που πρέπει να διορθώσουμε.

Θα πρέπει να ξέρουμε πώς να δημιουργούμε πόντους στο transition και από τα ριμπάουντ. Αυτά τα κομμάτια είναι κρίσιμα απέναντι σε μια ομάδα όπως η Ρεάλ».

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Ιτούδης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τη νοοτροπία που απαιτείται σε τέτοιες σειρές: «Η πίεση είναι μέρος της δουλειάς. Όποιος δεν μπορεί να τη διαχειριστεί, καλύτερα να μείνει σπίτι του. Εμείς είμαστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ».