Οριστικά στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στο γήπεδο του Παναιτωλικού θα διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών για τη σεζόν 2025-2026, με τον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης να κοντράρονται για το τρόπαιο.

Η αναμέτρηση προγραμματίστηκε για την Κυριακή 24 Μαΐου στις 17:30, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την κούπα σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο «Δικέφαλος του βορρά» στοχεύει στο νταμπλ, λίγες ημέρες μετά την εξασφάλιση του πρωταθλήματος, θέλοντας να επιβεβαιώσει την κυριαρχία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών.

Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας Τρίπολης γράφει ιστορία, καθώς θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε τελικό της διοργάνωσης, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια, θα ακολουθήσει παράταση και, αν χρειαστεί, η διαδικασία των πέναλτι για την ανάδειξη της νικήτριας.

Ο ΠΑΟΚ μετρά επτά κατακτήσεις σε ισάριθμους τελικούς, διατηρώντας το απόλυτο, ενώ έφτασε στον φετινό τελικό αποκλείοντας την περσινή νταμπλούχο ΑΕΚ. Από την άλλη, η ομάδα της Αρκαδίας ξεπέρασε το εμπόδιο της Αγίας Παρασκευής στα ημιτελικά, εξασφαλίζοντας το ιστορικό της εισιτήριο.