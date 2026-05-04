Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Ντάντλι της Αγγλίας, μετά τη λήξη του τελικού ανόδου της Midlands Football League ανάμεσα στην Γκόρναλ Αθλέτικ και τη Σούτον Γιουνάιτεντ.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με νίκη 2-1 της Σούτον Γιουνάιτεντ, όμως το αγωνιστικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς ακολούθησαν σκηνές έντασης και χάους.

Οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ χρησιμοποιήθηκαν καπνογόνα και φωτοβολίδες, με ορισμένα αντικείμενα να εκτοξεύονται προς παίκτες και φιλάθλους.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 15χρονου, ο οποίος κατηγορείται για διατάραξη της κοινής ειρήνης. Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την ταυτοποίηση και άλλων ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταγραφές κινητών τηλεφώνων, τονίζοντας πως τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές στα γήπεδα, ανεξαρτήτως κατηγορίας ή διοργάνωσης.