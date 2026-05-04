Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται μπροστά με 2-0 στη σειρά και επιθυμούν να κλείσουν τη δουλειά, κερδίζοντας και το τρίτο παιχνίδι, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telekom Center της Αθήνας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Πριγκιπάτο, ενόψει του τρίτου αγώνα με τη Μονακό για τα playoffs της EuroLeague (5/4, 20:45, Novasports Prime).

«Το διακύβευμα είναι μεγάλο, να πάμε στο Final Four. Να μην επαναπαυθούμε από τις απουσίες που γράφονται στα ΜΜΕ. Πάντα είναι δύσκολο να παίζεις σε αυτό το γήπεδο. Καλό είναι να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε σοβαροί, για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά αν είναι δυνατόν αύριο.

Όταν μπήκαμε στα playoffs ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το πιο σοβαρό μας μπάσκετ, όχι το καλύτερο, γιατί για το καλύτερο παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Να είμαστε σοβαροί και στο πλάνο. Όλοι οι παίκτες είναι πολύ συγκεντρωμένοι, θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four.

Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί, πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει. Είναι κάτι που σίγουρα όλοι θυμόμαστε.

Είναι μία ιδιαίτερη κατάσταση. Ένα γήπεδο με χαμηλό ταβάνι, ένα γήπεδο που δεν συνηθίζεται να παίζονται αγώνες επιπέδου EuroLeague. Σίγουρα επηρεάζεται ο αντίπαλος. Είναι μία ομάδα που έχει ταλέντο, παίζει πιο επιθετικά εκεί.

Οι γκαρντ της είναι δημιουργικοί και πολύ καλοί εκτελεστικά. Το ότι δεν παίζει ο Ντιάλο τους αφαιρεί κάποιο ποσοστό σκληρότητας, γιατί είναι ο καλύτερος αμυντικός φέτος στη EuroLeague και η απουσία του Τάις. Οι 8 παίκτες που θα παίξουν είναι πολύ ποιοτικοί».