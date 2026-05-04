- Τέλος στη γραφειοκρατία για 12.000 αλιείς – Ψηφιοποιείται η δασμοφορολογική ατέλεια από την ΑΑΔΕ
- Τραυματισμός «σοκ» στο Τσέλσι-Νότιγχαμ: Σοκαριστική σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι, ο Ντέρι έπεσε αναίσθητος και έφυγε με φορείο (vid)
- Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας στον Άγιο Νικόλαο – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
Δημοφιλή
- 1
Γυναικοκτονία στην Ελβετία: «Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ, ο θάνατός της ήταν ατύχημα» λέει ο δράστης
- 2
Σκηνές τρόμου σε μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα: Ανησυχία στους επιβάτες
- 3
Η Ναυμαχία του Ορμούζ: Πού μεταφέρεται ο πόλεμος και πώς ένα βυθισμένο πλοίο μπορεί να προκαλέσει παγκόσμιο μ
- 4
Παναθηναϊκός: Έχει γνώση ο Αταμάν!
- 5
Πώς γεμίζουν την αγορά με πλαστά ευρώι αποκαλύπτουν τα «ΝΕΑ»
- 6
Έκτακτη σύσκεψη για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» - Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair
- 7
Από μικροπωλητής, γιατρός στο Μεσολόγγι: Η συγκλονιστική ιστορία του Έντι από τη Νιγηρία
- 8
Παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ
- 9
Ξανά στον «πάγο» η Τυχεροπούλου, παρά τη δικαστική δικαίωση
- 10
Νότια Αφρική: Αστυνομικός κατεβαίνει με σχοινιά από ελικόπτερο και αρπάζει κροκόδειλο που κατασπάραξε επιχε
Ολυμπιακός: Χωρίς τον Γουόρντ στο Game 3 με τη Μονακό
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Game 3 στο Μονακό απέναντι στην ομώνυμη ομάδα, με στόχο να «σκουπίσει» τη σειρά και να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final 4 της Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παραταχθεί με μία σημαντική απουσία, καθώς ο Τάισον Γουόρντ δεν θα ακολουθήσει την αποστολή. Ο Αμερικανός φόργουορντ ταλαιπωρείται από τραυματισμό […]
Δείπνο ενότητας για την ΑΕΚ πριν το Final Four στην Μπανταλόνα (pics)
Η ΑΕΚ χαλάρωσε λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη πρόκληση του Final Four του Basketball Champions League, με την ομάδα να δειπνεί στη Βουλιαγμένη σε εξαιρετικό κλίμα. Η αποστολή της Ένωσης συγκεντρώθηκε την Κυριακή (3/5), με την παρουσία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Μάκη Αγγελόπουλου, αλλά και του προέδρου Βαγγέλη Αγγελόπουλου, στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης ενόψει των […]
Euroleague: Μετά τον Ντιαλό εκτός και ο Τάις για τη Μονακό ενόψει Ολυμπιακού
Ο Ντάνιελ Τάις (σ.σ. τραυματισμός στο δάχτυλο) δεν θα αγωνιστεί και αυτός στο τρίτο παιχνίδι της σειράς για τα playoffs της Euroleague μεταξύ Μονακό και Ολυμπιακού (5/4, 20:45, Novasports Prime, ). Μετά τον Νίκολα Μίροτιτς, και τον Άλφα Ντιάλο, ακόμα ένας σημαντικός παίκτης για τη Μονακό δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του. Έτσι, […]
Το ύστατο χαίρε στη φωνή του Ολυμπιακού, Στάθη Γαβάκη, το στεφάνι που κατέθεσε η ΠΑΕ (pic)
Το πρωί της Δευτέρας (04/05) πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Στάθη Γαβάκη, μιας από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές που συνδέθηκαν με τις χαρές του Ολυμπιακού, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Ως εκφωνητής των αγώνων στο Γ. Καραϊσκάκης και το ΣΕΦ, η απώλειά του βύθισε σε θλίψη την «ερυθρόλευκη» οικογένεια. Φίλοι, συγγενείς και στελέχη του […]
EuroLeague: Τραυματισμός Ντιαλό στη Μονακό, χάνει τη συνέχεια της σειράς με Ολυμπιακό
Η κατάσταση για τη Μονακό συνεχώς επιδεινώνεται, καθώς πλησιάζει το Game 3 με τον Ολυμπιακό για τα playoffs της Euroleague. Η ομάδα του Μόντε Κάρλο βρίσκεται πίσω στη σειρά με 2-0 και αναζητά αντίδραση, αλλά θα πρέπει να παλέψει για τη νίκη χωρίς έναν από τους βασικούς παίκτες της. Ο Άλφα Ντιαλό, ο οποίος αντιμετωπίζει […]