Σε κλίμα ενθουσιασμού και περηφάνιας, ο ΟΦΗ γιορτάζει την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, γράφοντας μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Με αφορμή τη σπουδαία αυτή επιτυχία, οι Κρητικοί προχώρησαν σε μια συμβολική αλλά ιδιαίτερα σημαντική κίνηση, ανανεώνοντας το έμβλημά τους. Συγκεκριμένα, στο λογότυπο της ομάδας προστέθηκαν δύο αστέρια, τα οποία φέρουν τις χρονολογίες “87” και “26”.

Τα δύο αυτά αστέρια αντιπροσωπεύουν τα Κύπελλα Ελλάδας που έχει κατακτήσει ο σύλλογος, το πρώτο το 1987 και το δεύτερο το 2026, αποτυπώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις κορυφαίες στιγμές της ιστορίας του.