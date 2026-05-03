Το ενδιαφέρον γύρω από τον «Greek Freak» παραμένει έντονο, καθώς ολοένα και περισσότερες ομάδες φέρονται έτοιμες να διεκδικήσουν την απόκτησή του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τζέικ Φίσερ, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς εμφανίζονται ως μία από τις ομάδες που αναμένεται να έχουν ενεργό ρόλο στην υπόθεση του Αντετοκούνμπο το προσεχές καλοκαίρι.

Η ομάδα του Πόρτλαντ, η οποία διαθέτει ήδη έναν ανταγωνιστικό κορμό και κατάφερε φέτος να φτάσει στα playoffs, φαίνεται πως στοχεύει στην προσθήκη ενός σούπερ σταρ που θα την ανεβάσει επίπεδο.

Όπως αναφέρεται, πριν ακόμη από την trade deadline της φετινής σεζόν, είχε υπάρξει μια πρώτη επαφή ανάμεσα σε Μπλέιζερς και Μιλγουόκι Μπακς για πιθανή συμφωνία γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αποτέλεσμα.

Παρά την αποτυχία εκείνης της προσέγγισης, οι δίαυλοι επικοινωνίας δεν έχουν κλείσει. Σύμφωνα με τον Φίσερ, πιθανές προτάσεις των Μπλέιζερς θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον Τζέραμι Γκραντ και το συμβόλαιό του, ενώ σημαντικό ρόλο ενδέχεται να παίξουν και τα τρία picks πρώτου γύρου που διαθέτει το Πόρτλαντ από προηγούμενες ανταλλαγές με το Μιλγουόκι (2028, 2029, 2030).

Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον γύρω από τον Αντετοκούνμπο αναμένεται να ενταθεί όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, με τις φήμες να δίνουν και να παίρνουν γύρω από το μέλλον του στο NBA.