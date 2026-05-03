Έναν μοναδικό τρόπο εφυήρε ο Λευτέρης Πετρούνιας για τον τρόπο που διεξαγωγής του γνωστού επιτραπέζιου παιχνιδιού UNO.
Σε ανάρτηση του στο Instagram, ο «Άρχοντας των Κρίκων» φαίνεται πως παίζει με την κόρη του ενάντια στον φίλο και συνεργάτη του, Γιώργο Χατζηευσταθίου, ο οποίος επίσης είναι στην ίδια ομάδα με την κόρη του.
Αντί να προσπαθούν όλοι να ξεφορτωθούν τις κάρτες τους και να βγουν πρώτοι, οι δύο ομάδες ανοίγουν τις κάρτες και ο αρθιμός που έχει πάνω στην κάρτα, αντιστοιχεί στο νούμερο που η κάθε ομάδα πρέπει να κάνει σε «push-ups».
Μάλιστα, ο Πετρούνιας έθεσε ένα challenge στους ακόλουθούς του, να παίξουν και αυτοί UNO με αυτό τον τρόπο.
«Η δική μας εκδοχή Uno λίγο διαφορετική από το συνηθισμένο.
Σας προκαλώ».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.