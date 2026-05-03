Έναν μοναδικό τρόπο εφυήρε ο Λευτέρης Πετρούνιας για τον τρόπο που διεξαγωγής του γνωστού επιτραπέζιου παιχνιδιού UNO.

Σε ανάρτηση του στο Instagram, ο «Άρχοντας των Κρίκων» φαίνεται πως παίζει με την κόρη του ενάντια στον φίλο και συνεργάτη του, Γιώργο Χατζηευσταθίου, ο οποίος επίσης είναι στην ίδια ομάδα με την κόρη του.

Αντί να προσπαθούν όλοι να ξεφορτωθούν τις κάρτες τους και να βγουν πρώτοι, οι δύο ομάδες ανοίγουν τις κάρτες και ο αρθιμός που έχει πάνω στην κάρτα, αντιστοιχεί στο νούμερο που η κάθε ομάδα πρέπει να κάνει σε «push-ups».

Μάλιστα, ο Πετρούνιας έθεσε ένα challenge στους ακόλουθούς του, να παίξουν και αυτοί UNO με αυτό τον τρόπο.

«Η δική μας εκδοχή Uno λίγο διαφορετική από το συνηθισμένο.

Σας προκαλώ».