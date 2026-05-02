Ένα πραγματικά «τρελό» πεντάλεπτο έζησε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος στην αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ με την Μπρέντφορντ για την 35η αγωνιστική της Premier League, περνώντας από την ατυχία στη λύτρωση και ξανά στην απογοήτευση.

Η αρχή έγινε στο 15ο λεπτό, όταν η μπάλα κόντραρε στο σώμα του Έλληνα στόπερ και κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του, σε ένα άτυχο αυτογκόλ που έδωσε προβάδισμα στη Μπρέντφορντ και «πάγωσε» τους Λονδρέζους.

Η απάντηση, πάντως, ήρθε άμεσα. Στο 21’, μετά από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Ελ Χατζί Μαλίκ Ντιούφ, ο Μαυροπάνος πήρε το… αίμα του πίσω, σκοράροντας με δυνατή κεφαλιά για το 1-1.

Ωστόσο, η χαρά του δεν κράτησε πολύ. Η φάση εξετάστηκε μέσω VAR για πιθανό οφσάιντ και τελικά το γκολ ακυρώθηκε, φέρνοντας έντονη απογοήτευση στους παίκτες της Γουέστ Χαμ και τον ίδιο τον διεθνή αμυντικό.