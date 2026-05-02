Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Conference Cup, καθώς ηττήθηκε με 13-12 από τη Ντε Άκερ Μπολόνια στον δεύτερο ημιτελικό του Final-4, που διεξήχθη στο Ρέστειο κολυμβητήριο Παλαιού Φαλήρου.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε και στο πλευρό της πολλούς φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι εμψύχωναν συνεχώς τους υδατοσφαιριστές της ομάδας τους.

Οι «κυανέρυθροι» είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, όμως η αδράνεια στο τελευταίο οκτάλεπτο αποδείχθηκε καθοριστική και τους κόστισε το εισιτήριο για τον τελικό. Πλέον, θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση απέναντι στον Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος ηττήθηκε νωρίτερα από τη Χόνβεντ.

Ο αγώνας

Ο Πανιώνιος μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, βρίσκοντας λύσεις τόσο από τη θέση του φουνταριστού όσο και από την περιφέρεια. Έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο μπροστά με 3-2 και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το ημίχρονο (6-5), με τον αρχηγό Αλέξανδρος Γούνας να σημειώνει δύο τέρματα. Η ιταλική ομάδα παρέμεινε κοντά στο σκορ, με τον Ντε Μούρο να ξεχωρίζει.

Στην τρίτη περίοδο, ο Πανιώνιος αύξησε τη διαφορά ακόμη και στο +3, ωστόσο η Ντε Άκερ αντέδρασε και μείωσε στο γκολ (10-9), κρατώντας το παιχνίδι ανοιχτό.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι Ιταλοί έδειξαν μεγαλύτερη ψυχραιμία και με κορυφαίο τον Καμποπιάνο ανέτρεψαν την κατάσταση, φτάνοντας στο 13-12 τρία λεπτά πριν τη λήξη. Παρά την προσπάθεια των «κυανέρυθρων» στα τελευταία λεπτά, δεν κατάφεραν να σκοράρουν ξανά και γνώρισαν την ήττα.