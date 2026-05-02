Η Σάλκε έκανε το καθήκον της απέναντι στη Φορτούνα Ντίσελντορφ, επικράτησε με 1-0 και πανηγύρισε την επιστροφή της στα «σαλόνια» της Bundesliga μετά από τρία χρόνια απουσίας.

Μπροστά σε ένα κατάμεστο γήπεδο, οι «Βασιλικοί Μπλε» ήξεραν ότι η νίκη θα τους εξασφάλιζε μαθηματικά την άνοδο από την 31η αγωνιστική και δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Το γκολ του Κάραμαν στο 15ο λεπτό αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει τη μεγάλη επιτυχία και να σφραγίσει την επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία.

Η Σάλκε έφτασε τους 67 βαθμούς και έβαλε τέλος σε μια δύσκολη τριετία, κατά την οποία περιπλανήθηκε στη δεύτερη κατηγορία, μετά τον υποβιβασμό της το 2023.

Με το τελευταίο σφύριγμα, το γήπεδο μετατράπηκε σε μια γιορτή, με τους φιλάθλους και τους ποδοσφαιριστές να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς.