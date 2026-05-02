Ο Εργκίν Αταμάν πήρε δημόσια θέση υπέρ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, εκφράζοντας τη στήριξή του μέσα από ανάρτηση στα social media.

Μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν τον δεύτερο αγώνα των playoffs της EuroLeague, όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το 2-0 στη Βιτόρια, ο Τούρκος τεχνικός δημοσίευσε story στο Instagram, παίρνοντας ξεκάθαρα θέση υπέρ του ισχυρού άνδρα της ομάδας. Αφορμή στάθηκε η ποινή τριών αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με τον Αταμάν να δείχνει τη στήριξή του με δημόσιο τρόπο.

Aναλυτικά όσα έγραψε ο εργκίν Αταμάν:

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που δείχνουν το πάθος τους, το συναίσθημα, την εμπιστοσύνη και πάντα μιλούν μπροστά, όχι πίσω. Ο Δημήτρης απλά διαμαρτυρήθηκε για τα φάουλ που δεν σφυρίχθηκαν απευθείας στους διαιτητές, όπως ανέφεραν στην επίσημη αναφορά της EuroLeague. Η ομάδα του θα είναι εκεί ή όχι, αλλά νομίζετε ότι δεν αξίζει να είναι στο δικό του γήπεδο για το F4. Και κανένας, ακόμη και οι αντίπαλοι συνάδελφοι δεν έχουν το δικαίωμα να μιλούν για έναν πρόεδρο και την οικογένειά του που θυσιάζουν τη ζωή τους για το μπάσκετ»

