Μια νέα, πιο λειτουργική καθημερινότητα για τους κατοίκους της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά σηματοδοτούν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Κοινότητας (Αγίου Ελευθερίου 33), τα οποία πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 30 Απριλίου.

Πρόκειται για έναν πλήρως αναβαθμισμένο και σύγχρονο χώρο, που ενισχύει ουσιαστικά τον ρόλο της Κοινότητας και αναβαθμίζει την καθημερινή εξυπηρέτηση των κατοίκων, προσφέροντας ποιοτικές, προσβάσιμες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους δημότες. Οι νέες εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν με γνώμονα την άμεση εξυπηρέτηση, τη λειτουργικότητα και την ενίσχυση της άμεσης επικοινωνίας του πολίτη με τις υπηρεσίες του δήμου, δημιουργώντας ένα φιλικό και εξυπηρετικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, μαζί με τον Πρόεδρο της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας Αναστάσιο Πούλο, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για την αναβάθμιση της περιοχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Αλεξάκης από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου Καμινίων. Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους, δίνοντας την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να δουν τις σύγχρονες υποδομές και τον ανανεωμένο εξοπλισμό.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, στον χαιρετισμό του, τόνισε:

«Ήταν ένα σωστό αίτημα των κατοίκων, αλλά και του Προέδρου και των Κοινοτικών Συμβούλων της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας η μεταφορά των υπηρεσιών σε ένα πιο κεντρικό σημείο, ώστε να διασφαλιστεί η ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών και υλοποιήθηκε έστω με κάποια καθυστέρηση. Θα ήθελα να ευχηθώ στους Κοινοτικούς Συμβούλους και στο προσωπικό του δήμου που στελεχώνει τη Δ΄ Δημοτική Κοινότητα, υγεία και καλή δύναμη στο έργο τους. Η εξυπηρέτηση των δημοτών με ευγένεια, υπομονή και σεβασμό αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Ακόμη και σε περιπτώσεις αυξημένων απαιτήσεων ή έντασης, οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε με κατανόηση, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η Δ΄ Δημοτική Κοινότητα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική Κοινότητα για την πόλη του Πειραιά, όπως και οι άλλες Κοινότητες, με ξεχωριστά τοπικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Στην περιοχή των Καμινίων υπάρχουν σημαντικές ανάγκες, τόσο σε ζητήματα καθημερινότητας όσο και σε επίπεδο υποδομών. Ήδη υλοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις τα τελευταία δύο χρόνια, όπως ο Βρεφονηπιακός Σταθμός στην Παξών και Ερμουπόλεως, η ανάπλαση της πλατείας Γεννηματά, οι ασφαλτοστρώσεις που θα συνεχιστούν μέσα στο έτος, το γήπεδο 11χ11 που θα ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού και φυσικά τα ακόμα σημαντικότερα που ξεκινούν τους επόμενους μήνες και αναφέρομαι στην μεγάλη παρέμβαση στην πλατεία Κωσταράκου, στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της ΣΚΙΠ, στις αλλαγές πεζοδρομίων, αλλά και σε ακόμα αρκετά μικρότερα έργα και παρεμβάσεις. Παρά τις καθυστερήσεις που ενδέχεται να προκύπτουν, καθώς και τα λάθη που αναπόφευκτα γίνονται, το συνολικό αποτύπωμα της προσπάθειας του δήμου πιστεύω ότι παραμένει θετικό και στη Δ΄ Δημοτική Κοινότητα. Συνεχίζουμε με στόχο τη διαρκή βελτίωση, τη μείωση των καθυστερήσεων και την παροχή ακόμη καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες».

Ο Πρόεδρος της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας Αναστάσιος Πούλος, στον χαιρετισμό του, ανέφερε:

«Σήμερα κάνουμε ένα μικρό, αλλά ουσιαστικό βήμα, ώστε να είμαστε ακόμη πιο κοντά στους συμπολίτες μας, να ακούμε τις ανάγκες τους και να δίνουμε λύσεις στα ζητήματα της καθημερινότητας.

Η μεταφορά των υπηρεσιών της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας σε ένα πιο κεντρικό σημείο αποτέλεσε πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης από κάθε σημείο της Κοινότητας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη και όλους όσοι βοήθησαν να γίνει αυτός ο χώρος πραγματικότητα».

Στην εκδήλωση των εγκαινίων παρευρέθηκαν επίσης: οι Αντιδήμαρχοι: Παναγιώτης Αβραμίδης, Παναγιώτης Ρέππας, Δημήτρης Καρύδης, Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου, Γιώργος Βίτσας, Αντώνης Μοραντζής, Δημήτρης Βλαχάκος, οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Χαράλαμπος Λιακόσταυρος, Γιάννης Χατζηαλέξης, Κυριακή Μπουρδάκου, Ελίνα Βερυκάκη και Σταυρούλα Μέντη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Γκερλές, οι Πρόεδροι των Α΄ και Ε΄ Δημοτικών Κοινοτήτων Δημήτρης Πεφάνης και Παναγιώτα Θειακούλη – Βοϊδονικόλα αντίστοιχα, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, οι σύμβουλοι του Δημάρχου, Βασίλης Χρήστου και Γιάννης Βλοντάκης κ.ά.