Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, παρευρέθηκε σήμερα, στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, η οποία πραγματοποιήθηκε στην ομώνυμη πλατεία, μπροστά από τον ανδριάντα του Εθνάρχη.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και τον Δήμο Πειραιά, με τον κ. Μώραλη να αποτίει φόρο τιμής στον μεγάλο Εθνάρχη, αναδεικνύοντας τη σημαντική συμβολή του στην πολιτική και κοινωνική ιστορία της χώρας.

Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, ενώ ακολούθησαν καταθέσεις στεφάνων, ομιλίες, καθώς και μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με έντονα στοιχεία της κρητικής παράδοσης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης, με τη συμμετοχή πολιτών και εκπροσώπων φορέων της πόλης.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας. Το όραμα και η προσφορά του αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι χρέος μας να τιμούμε τη μνήμη του και να διατηρούμε ζωντανές τις αξίες που υπηρέτησε.

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά “Η ΟΜΟΝΟΙΑ” είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πλέον δραστήριους συλλόγους της πόλης, που διατηρεί ζωντανή την παράδοση και καλλιεργεί τις αξίες της Κρήτης στις νεότερες γενιές. Η συνεργασία μας είναι εξαιρετική και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής του τόπου μας.

Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Πρόεδρο, Θοδωρή Τσόντο, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη της Αδελφότητας για τη συνεπή και ουσιαστική τους προσφορά στην προάσπιση της κρητικής παράδοσης και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης μας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» Θοδωρής Τσόντος, δήλωσε:

«Για την Αδελφότητα Κρητών Πειραιά “Η ΟΜΟΝΟΙΑ”, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής μας ταυτότητας δεν αποτελεί απλώς υποχρέωση, αλλά βαθιά ανάγκη και ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές. Σήμερα τιμούμε έναν από τους σημαντικότερους ηγέτες της χώρας μας, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, μια προσωπικότητα που σφράγισε την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας με το όραμα, τη διορατικότητα και την αφοσίωσή του.

Συνεχίζουμε με συνέπεια να διατηρούμε ζωντανές τις παραδόσεις της Κρήτης, να μεταδίδουμε τις αξίες της ενότητας, της αξιοπρέπειας και της προσφοράς και να ενισχύουμε τη σύνδεση των νεότερων με τις ρίζες τους.

Η άριστη συνεργασία μας με τον Δήμο Πειραιά συμβάλλει καθοριστικά στην υλοποίηση πρωτοβουλιών που ενώνουν την τοπική κοινωνία και προάγουν τον πολιτισμό».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης, η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη Κώστας Μαραγκάκης, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Καρύδης, Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου και Παναγιώτης Ρέππας, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ελίνα Βερυκάκη, η Πρόεδρος της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας Παναγιώτα Θειακούλη – Βοϊδονικόλα, Κοινοτικοί Σύμβουλοι κ.ά.