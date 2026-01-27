Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης παρευρέθηκε σε εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας συλλόγων και φορέων του Πειραιά, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή στήριξη του δήμου στο έργο και τη δράση τους.

Συμμετείχε στις εκδηλώσεις της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η Ομόνοια», του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και του Ηπειρωτικού Συνδέσμου Πειραιώς.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, αντάλλαξε ευχές για τη νέα χρονιά με τα μέλη και τις διοικήσεις των συλλόγων, επισημαίνοντας τη σημασία της προσφοράς τους στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του Πειραιά.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ανέφερε:

«Οι εκδηλώσεις κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας αποτελούν μια ουσιαστική ευκαιρία επικοινωνίας με ανθρώπους που υπηρετούν με συνέπεια τον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική συνοχή του Πειραιά.

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η Ομόνοια» διατηρεί ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης, μεταφέροντας στις νεότερες γενιές την πολιτιστική της κληρονομιά. Το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος επιτελεί εξαιρετικό έργο, αναδεικνύοντας την ιστορία και τη διαχρονική σχέση της χώρας μας με τη θάλασσα. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία διαχρονικά στηρίζει τον κόσμο της ναυτιλίας, ενώ ο Ηπειρωτικός Σύνδεσμος Πειραιώς συμβάλλει δυναμικά στη διατήρηση της ηπειρώτικης παράδοσης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις διοικήσεις και τα μέλη όλων των συλλόγων και φορέων για την προσφορά τους. Ο Δήμος Πειραιά θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, τη ναυτική μας κληρονομιά και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά».