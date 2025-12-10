Μία ακόμη όμορφη ποδοσφαιρική, κοινωνική δράση πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού, δίνοντας τον 705ο φιλικό τους αγώνα με τη νεοσύστατη ομάδα του νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», στο δημοτικό γήπεδο του Μοσχάτου.

Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, πιστοί στο κοινωνικό τους έργο, στήριξαν έμπρακτα το νοσοκομείο «Μεταξά» σε μια ιστορική αναμέτρηση, που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον φιλάθλων και ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να συμβάλλει ουσιαστικά στη διοργάνωση και επιτυχία της εκδήλωσης.

Στο γήπεδο Μοσχάτου βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν τη φιλική αναμέτρηση ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Δήμαρχος Μοσχάτου–Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου, η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών Τζίνα Αδαμοπούλου, ο Διοικητής του νοσοκομείου «Μεταξά» Σαράντος Ευσταθόπουλος, στελέχη του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου κ.ά.

Ο κ. Μώραλης συνομίλησε με τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές και συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες για την κοινωνική τους προσφορά.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού έχουν γράψει τη δική τους ιστορία μέσα στα γήπεδα και η προσφορά τους εξακολουθεί να είναι σημαντική. Έχουν δώσει εκατοντάδες αγώνες με φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας ανθρώπους, δομές και φορείς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, αποδεικνύοντας ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει δύναμη αλληλεγγύης και προσφοράς. Προσέφεραν πολλά στον Ολυμπιακό όταν φορούσαν τη φανέλα του συλλόγου και σήμερα, από ένα διαφορετικό μετερίζι, συνεχίζουν να τιμούν τον Θρύλο με το ήθος, την κοινωνική τους ευαισθησία και τις πράξεις τους.

Ο αγώνας με την ομάδα του νοσοκομείου «Μεταξά», ενός νοσοκομείου που τιμά τον Πειραιά, την Αττική και ολόκληρη την Ελλάδα με το έργο και το προσωπικό του, ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία.

Το «Μεταξά» αποτελεί σημείο αναφοράς στον χώρο της υγείας, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια σε εκατοντάδες συνανθρώπους μας καθημερινά, ενώ οι γιατροί και οι νοσηλευτές του εργάζονται με αφοσίωση και αυταπάρνηση.

Ήταν μια συγκινητική δράση, που έφερε κοντά ανθρώπους διαφορετικών γενεών, ανθρώπους που μεγάλωσαν βλέποντας τους μεγάλους αθλητές και σήμερα τους απολαμβάνουν σε μεγαλύτερη ηλικία, συνεχίζοντας να εμπνέουν με το παράδειγμά τους. Ως Δήμος Πειραιά θα είμαστε πάντα δίπλα στους Βετεράνους του Ολυμπιακού και σε κάθε πρωτοβουλία που υπηρετεί την κοινωνία, την αλληλεγγύη και τις αξίες που μας ενώνουν».

O Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου, σε δήλωσή του, ανέφερε:

«Οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού, αγωνίστηκαν με ένα νοσοκομείο που τιμά καθημερινά την κοινωνία, σε μια φιλική αναμέτρηση που απολαύσαμε όλοι. Το νοσοκομείο «Μεταξά» έχει προσφέρει πολλά, όχι μόνο στον Πειραιά, αλλά σε ολόκληρη την Αττική και την Ελλάδα και νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους όσοι υπηρετούν εκεί με αφοσίωση.

Οι παλαίμαχοι του Ολυμπιακού είναι άνθρωποι που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, τους παρακολουθούσα από μικρή ηλικία και σήμερα μας συγκινούν με την παρουσία, το ήθος και την κοινωνική τους αλληλεγγύη. Συγχαρητήρια σε όλους για αυτή την ανθρώπινη και τόσο σημαντική πρωτοβουλία».

Ο Διοικητής του νοσοκομείου «Μεταξά» Σαράντος Ευσταθόπουλος, ανέφερε σε δήλωσή του:

«Η νεοσύστατη ποδοσφαιρική ομάδα του νοσοκομείου «Μεταξά» και η θρυλική ομάδα των Βετεράνων του Ολυμπιακού, στείλαμε στον πρώτο μας και με πολλαπλούς συμβολισμούς αγώνα, ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ του αθλητισμού, υπέρ της υγείας, υπέρ της ίδιας της ζωής!

Ένα ηχηρό μήνυμα ότι στη ζωή δεν πρέπει να το βάζουμε ποτέ κάτω, αλλά και ότι εδώ στον Πειραιά, κανείς ασθενής δεν είναι και δεν πρέπει να νιώθει μόνος.

Οι Βετεράνοι του Θρύλου αποτελούν το ζωντανό παράδειγμα της ζωής και με το παράδειγμά τους γεμίζουν το προσωπικό και τους ασθενείς του νοσοκομείου «Μεταξά» με δύναμη, αισιοδοξία, ελπίδα και προοπτική.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη που βρίσκεται πάντα στο πλευρό μας και στον Δήμαρχο Ταύρου – Μοσχάτου Ανδρέα Ευθυμίου, για την ευγενική παραχώρηση και την εξαιρετική φιλοξενία στο δημοτικό γήπεδο του Μοσχάτου».

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού Γιάννης Γκαϊτατζής, σε δήλωσή του, αναφέρθηκε στον φιλανθρωπικό σκοπό των αγώνων, σημειώνοντας πως οι παλαίμαχοι του Ολυμπιακού συνεχίζουν με την ίδια διάθεση προσφοράς και ευχαρίστησε τον Δήμο Μοσχάτου για την παραχώρηση του γηπέδου.

Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αντώνης Γλύκας τόνισε πως, οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού δημιούργησαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα στο γήπεδο Μοσχάτου μαζί με την ομάδα του «Μεταξά», του κορυφαίου νοσοκομείου στην Ελλάδα, σημειώνοντας: «Χαιρόμαστε που ο διοικητής, οι νοσηλευτές και τα στελέχη του νοσοκομείου, το οποίο προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες, συμμετείχαν σε αυτό τον αγώνα αγάπης, ο οποίος συνδέει τον αθλητισμό με την υγεία».