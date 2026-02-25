Νέα, σύγχρονα ταχύπλοα σκάφη παρέλαβε την Τετάρτη 24/2 η Πυροσβεστική. Πρόκειται για πυροσβεστικά ταχύπλοα σκάφη άμεσης επέμβασης “RAFNAR FIFI 45”, που σκοπό έχουν να ενισχύσουν ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος στη θαλάσσια πυρόσβεση και διάσωση. Ο δήμαρχος Πειραιά δήλωσε ότι αυτός ο εξοπλισμός αναβαθμίζει το επίπεδο προστασίας.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, παρευρέθηκε χθες στην εκδήλωση παραλαβής πέντε σύγχρονων πυροσβεστικών ταχύπλοων σκαφών άμεσης επέμβασης από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 5ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λιμένα Πειραιά, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, ο οποίος τέλεσε τον αγιασμό, Υφυπουργών, εκπροσώπων της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων αρμόδιων φορέων.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Η ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με σύγχρονα ταχύπλοα μέσα άμεσης επέμβασης αναβαθμίζει ουσιαστικά το επίπεδο προστασίας στη θαλάσσια ζώνη και ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας για πολίτες, εργαζόμενους και επισκέπτες.

Ο Πειραιάς, ως το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και βασική πύλη εισόδου και εξόδου της Ελλάδας, οφείλει να διαθέτει ισχυρούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς πολιτικής προστασίας. Άλλωστε σε μια περίοδο όπου οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι ολοένα και πιο έντονες, η πρόληψη και η επιχειρησιακή ετοιμότητα αποτελούν μονόδρομο.

Η στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Πολιτεία, τα Σώματα Ασφαλείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε κρίσης».

Ποιες περιοχές εξοπλίζονται με τα νέα ταχύπλοα

Τα νέα πυροσβεστικά σκάφη, που παρελήφθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος “ΑΙΓΙΣ”, έχουν μήκος 12 μέτρα και όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συνδυάζουν ταχύτητα αξιοπιστία και προηγμένη τεχνολογία επιτρέποντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Με μέγιστη ταχύτητα 50 κόμβων, αυτονομία άνω των 250 ναυτικών μιλίων και συνολική ισχύ 1.050 ίππων, προσφέρουν αυξημένη ευελιξία και σταθερότητα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

Τα σκάφη αναμένεται να ενταχθούν στο δυναμικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών των λιμένων Πειραιώς, Ηρακλείου, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Ηγουμενίτσας και είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένα συνθετικά υλικά έχοντας τη δυνατότητα να επιχειρούν με ασφάλεια σε ανέμους εντάσεως έως και 8 μποφόρ. Παράλληλα, διαθέτουν σύγχρονο πυροσβεστικό εξοπλισμό και δυνατότητες διάσωσης και μεταφοράς πολιτών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση του χρόνου απόκρισης και στην αποτελεσματικότερη προστασία της ανθρώπινης ζωής, των λιμενικών υποδομών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ειδικότερα διαθέτουν αντλία παροχής 2.000 λίτρων ανά λεπτό ενώ έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν έως και 12 άτομα.