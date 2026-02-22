Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν και σήμερα οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη που αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου στο Βελούχι, με την αγωνία συγγενών και διασωστών να κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες.

Οι διασωστικές ομάδες επέστρεψαν λίγο πριν τη δύση του ηλίου από τις βουνοκορφές, έχοντας επιχειρήσει να ερευνήσουν όλα τα πιθανά σημεία. Κινήθηκαν σε δύο κατευθύνσεις, ανατολικά και δυτικά του σημείου όπου ο 74χρονος χωρίστηκε από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του.

Η μία ομάδα κινήθηκε εντός της περιοχής «Κακόρεμα», εξετάζοντας χαράδρες και δύσβατα περάσματα, ενώ η δεύτερη κατευθύνθηκε προς την «Αγία Τριάδα», σαρώνoντας την ευρύτερη περιοχή. Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες, δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος του αγνοούμενου.

Οι συνθήκες στο βουνό ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς. Η πυκνή ομίχλη περιόριζε σημαντικά την ορατότητα, αναγκάζοντας τους διασώστες να κινούνται με εξαιρετική προσοχή ακόμη και σε απόκρημνα σημεία.

Προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι τις πρώτες ώρες μετά την εξαφάνιση σημειώθηκε έντονη χιονόπτωση στην περιοχή, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο τον εντοπισμό πιθανών ιχνών.

Αργά το απόγευμα, τα συνεργεία αναγκάστηκαν να διακόψουν τις έρευνες λόγω της ομίχλης και της μειωμένης ορατότητας. Η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί αύριο το πρωί, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Στις έρευνες συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones. Παράλληλα, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα.

Από αέρος, drones της Πυροσβεστικής και ιδιωτών εξερευνούν τα δύσβατα σημεία, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.