Για τη σταθερή και ουσιαστική στήριξή του, καθώς και για τη συνολική συμβολή του στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης, τιμήθηκε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Η τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στον κ. Μώραλη από τον Πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Γιάννη Μαστρονικόλα και τον αναπληρωτή Γραμματέα του τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννη Διονυσόπουλο, στο πλαίσιο βραβεύσεων κατά την ετήσια εκδήλωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Red 1925 του Γηπέδου Γ. Καραϊσκάκης.

Τιμητική διάκριση απονεμήθηκε επίσης, στην Αντιδήμαρχο Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη για την προσφορά της και την πολύπλευρη υποστήριξή της στις δράσεις του Επιμελητηρίου.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, αναφέρθηκε στη σημασία της στενής συνεργασίας Δήμου και Επιμελητηρίου, επισημαίνοντας:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά για την τιμητική αυτή διάκριση. Η βράβευση αυτή αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη τιμή, αλλά κυρίως αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας που καταβάλλουμε ως Δημοτική Αρχή σε στενή συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης μας.

Από την πρώτη μας θητεία, το 2014, θέσαμε ως προτεραιότητα τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, αναγνωρίζοντας ότι η βιοτεχνία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του Πειραιά. Η στενή μας συνεργασία με τη νυν Διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά αποτυπώνεται έμπρακτα μέσα από κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες. Ξεκίνησε δυναμικά τον Ιούνιο με τη διοργάνωση της 1ης Πανελλήνιας Ημέρας Βιοτεχνικού Παγωτού, καθώς και με τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης και συνεχίζεται με τα Κούλουμα της Καθαράς Δευτέρας στη Φρεαττύδα.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να βρίσκεται δίπλα στους επαγγελματίες, να αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του ΒΕΠ Γιάννη Μαστρονικόλα και τα μέλη του Δ.Σ. και να συγχαρώ όλους όσοι τιμήθηκαν σήμερα. Ιδιαίτερα θα ήθελα να σταθώ στην βράβευση του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία αποτελεί ακόμα μια αναγνώριση της σημαντικής του συμβολής στην ενίσχυση του επιχειρηματικού και κοινωνικού ιστού της πόλης.

Όλοι μαζί, ενωμένοι – Δήμος, Ολυμπιακός, Επιμελητήρια, παραγωγικοί φορείς – μπορούμε να προάγουμε την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη δυναμική του Πειραιά, με όραμα για μια πόλη δημιουργική, ισχυρή και φιλική προς τους επαγγελματίες.

Συνεχίζουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα, με κοινό στόχο έναν Πειραιά δυναμικό, δημιουργικό και εξωστρεφή».

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Γιάννης Μαστρονικόλας, σε δήλωσή του, υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως η συνεχής στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και η ενότητα των παραγωγικών δυνάμεων της πόλης αποτελούν ισχυρή βάση για τον βιοτεχνικό κλάδο.

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι η βράβευση του Δημάρχου αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση μιας ουσιαστικής συνεργασίας που έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα για τον βιοτεχνικό κόσμο της πόλης, τονίζοντας πως η συνέργεια με τη Δημοτική Αρχή δημιουργεί σταθερές βάσεις ανάπτυξης και προοπτικής για τις τοπικές επιχειρήσεις.