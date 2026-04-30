Η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε τις αποφάσεις της για τα μικροεπεισόδια στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μεταξύ ΟΦΗ και ΠΑΟΚ, επιβάλλοντας ποινή στον Κυπελλούχο και καλώντας τους Θεσσαλονικείς σε ακρόαση.

Συγκεκριμένα, οι Κρητικοί τιμωρήθηκαν λόγω ρίψης κροτίδας από φίλαθλό του εντός της θύρας 9-10. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ κλήθηκε σε ακρόαση για βίαιη καταστροφή περίπου 160 καθισμάτων στις θύρες 31-42 του βορείου πετάλου του γηπέδου.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ καθιστά σαφές ότι οι συνέπειες για τα παραπτώματα των φιλάθλων είναι αυστηρές, με στόχο τη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας στα γήπεδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Καλεί σε ακρόαση, στις 06/05/2026, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του Πανθεσσαλικού Σταδίου Βόλου, κατά τη διάρκεια του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ, που διεξήχθη σε αυτό στις 25/04/2026 και διοργάνωσε η Ε.Π.Ο, από φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με βίαιη πρόκληση φθοράς περίπου εκατόν εξήντα (160) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 31-42 του βορείου πετάλου του ως άνω Σταδίου. Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».