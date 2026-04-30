Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την ασταμάτητη δουλειά αυτή την περίοδο, με τους συνεχόμενους αγώνες και τις καθημερινές προπονήσεις στη χωμάτινη επιφάνεια.

Μπορεί να μην κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Masters της Μαδρίτης, αφού ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από τον Ρουντ, αλλά η δουλειά δεν σταμάτησε εκεί.

Η πρωινή προπόνηση του Έλληνα τενίστα έχει γίνει viral. Αυτό γιατί προπονείται υπό την επιτήρηση της μητέρας και του πατέρα του.

Όσο για τον πατέρα, του Απόστολο, αυτό είναι απολύτος λογικό, διότι τελεί χρέη προπονητή, αλλά το βίντεο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, λόγω μίας ασυνήθιστης παρουσίας αυτής της μητέρας του.