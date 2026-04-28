Η έναρξη των playoffs της Euroleague για τη σεζόν 2025/2026 πλησιάζει και αναμένονται πιο συναρπαστικά από ποτέ. Οι δύο ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, «χάραξαν» τη δική τους πορεία στην κανονική διάρκεια, με αμφότερους να δίνουν το «παρών» στην post-season. Στόχος των δύο αιωνίων είναι η παρουσία στο Final Four της Αθήνας.

Τα ζευγάρια που σχηματίστηκαν χαρακτηρίζονται από μία ιδιαίτερη συνθήκη. Κοινό στοιχείο και των τεσσάρων σειρών είναι ότι μία από τις δύο ομάδες έχει κερδίσει την αντίπαλό της και στις δύο φετινές μεταξύ τους αναμετρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η Μονακό, η Βαλένθια, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ζαλγκίρις έχουν κάνει το «2 στα 2» απέναντι στις ομάδες που θα βρουν μπροστά τους στα playoffs.

The only bracket that matters now – the playoff scene is set. Time to begin 🔥#F4GLORY pic.twitter.com/NaTqTqwteL — EuroLeague (@EuroLeague) April 24, 2026

Οι δήμιοι των ελληνικών ομάδων

Η Μονακό και φέτος έχει αποδειχθεί «κακός μπελάς» για τον Ολυμπιακό. Πέρσι ήταν η ομάδα που σταμάτησε την πορεία των Πειραιωτών προς την κατάκτηση του τροπαίου, καθώς επικράτησε στον ημιτελικό του Άμπου Ντάμπι.

Στον πρώτο γύρο και με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο, οι Μονεγάσκοι έφυγαν με το «διπλό» από το ΣΕΦ (92-87), υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό σε μία από τις μόλις τρεις εντός έδρας ήττες του στη σεζόν. Στο Πριγκιπάτο, ένα σουτ του Στράζελ ήταν αυτό που χάρισε τη νίκη στη Μονακό, παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Ο Παναθηναϊκός, στον δρόμο για το Final Four που θα φιλοξενήσει ο ίδιος, θα βρει απέναντί του τη Βαλένθια. Οι «νυχτερίδες» τη φετινή σεζόν φαίνεται πως έχουν βρει το «κουμπί» των «πρασίνων». Το τριφύλλι ηττήθηκε και στις δύο φετινές αναμετρήσεις, με τον Εργκίν Αταμάν να δηλώνει μετά το παιχνίδι στην Ισπανία πως έτσι όπως έπαιξε η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ θα κέρδιζε και τους Λέικερς, θέλοντας να αφυπνίσει τους παίκτες του.

Μάλιστα, η Βαλένθια είναι η μοναδική ομάδα που έμεινε αήττητη στις τέσσερις αναμετρήσεις απέναντι στους δύο αιώνιους.

Η φετινή παράδοση που ευνοεί τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Ζαλγκίρις

Επόμενο ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Χάποελ Τελ-Αβίβ. Οι Μαδριλένοι έχουν σαφές προβάδισμα στα χαρτιά, αφού έχουν γνωρίσει μόλις μία ήττα στην Ισπανία και με το πλεονέκτημα έδρας στα χέρια τους αποτελούν μεγάλο φαβορί.

Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων κρίθηκε στον πόντο (74-75), με τη Ρεάλ να φεύγει νικήτρια από την ουδέτερη Botevgard, αφού ο Μίσιτς αστόχησε σε σουτ που θα έδινε τη νίκη στην ομάδα του. Στη Μαδρίτη, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων και ηττήθηκε με 92-83.

Τελευταίο και πιο αμφίρροπο ζευγάρι βάσει κατάταξης είναι εκείνο της Φενέρμπαχτσε με τη Ζαλγκίρις. Η λιθουανική ομάδα έχει επικρατήσει και στις δύο φετινές τους αναμετρήσεις, γεγονός που της δίνει έναν επιπλέον λόγο να αισιοδοξεί πως μπορεί να φτάσει στο Final Four για πρώτη φορά μετά το 2018.

Στη μάχη του Κάουνας, μόλις τη 2η αγωνιστική, οι 36 πόντοι του Γουέιντ Μπάλντουιν δεν ήταν αρκετοί για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους, που ηττήθηκε με 84-81. Στην Κωνσταντινούπολη, η Ζαλγκίρις πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις της και έφυγε με το «διπλό», επικρατώντας με 92-82.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, αν θέλουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να βρίσκονται στο μεγάλο ραντεβού της Αθήνας, θα πρέπει να αποφύγουν να ηττηθούν πέντε φορές μέσα στην ίδια σεζόν από την ίδια ομάδα. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις Χάποελ Τελ-Αβίβ και Φενέρμπαχτσε.

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος