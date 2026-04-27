Την απόφαση να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Αθηναϊκού εξήγησε ο Ηλίας Ζούρος, σε συνέντευξή του στο WebRadio της ΕΟΚ, τονίζοντας πως η νέα αυτή πρόκληση αποτέλεσε καθοριστικό κίνητρο για εκείνον.

Ο έμπειρος προπονητής εμφανίστηκε έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συλλόγου, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του είναι να οδηγήσει την ομάδα σε υψηλό επίπεδο και να τη φέρει στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Για το νέο κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα στον Αθηναϊκό και το μπάσκετ γυναικών: «Η αλήθεια είναι πως από 40 χρόνια που δουλεύω με το μπάσκετ ανδρών είναι μια καινούργια “σελίδα” στην καριέρα μου, μια καινούργια πρόκληση, ένα πρότζεκτ που παρουσιάστηκε πολύ όμορφα απ’ τη διοίκηση του Αθηναϊκού.

Η ομάδα θα αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα, οπότε υπάρχει μεγάλη φιλοδοξία και απ’ τη διοίκηση να μπουν οι βάσεις, έτσι ώστε η ομάδα κάθε χρόνο να δυναμώνει και να προσπαθεί να βρίσκεται στο ψηλότερο επίπεδο».

Για το πώς αντέδρασε στην πρόταση του Αθηναϊκού: «Για να είμαι ειλικρινής, ξαφνιάστηκα, γιατί δεν περίμενα από μια ομάδα γυναικών να μου κάνει πρόταση. Ο Αθηναϊκός είχε μια πολύ καλή χρονιά και η Στέλλα Καλτσίδου μια πολύ καλή διετή παρουσία.

Αιφνιδιάστηκα γιατί δεν περίμενα πως η ομάδα θα προσπαθήσει να πάει σε αυτό το επίπεδο. Μπήκα στη διαδικασία, δούλεψα, είδα κάποια ματς απ’ την Ευρωλίγκα Γυναικών στο Final-6.

Ακούγοντας πως ο Αθηναϊκός θ’ αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα, αμέσως πήρα την απόφαση να μπω σε κάτι διαφορετικό, να προσφέρω κι εγώ τις γνώσεις μου από το ανδρικό και να προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για ν’ ανέβει όσο το δυνατόν περισσότερο το επίπεδο».

Για το χρονικό διάστημα της απόφασης: «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Η απόφασή μου ήταν πολύ γρήγορη, γιατί και οι άνθρωποι ήθελαν να προχωρήσουν και να δουν την επόμενη μέρα. Όταν η ομάδα παίζει σε τέτοιο επίπεδο και απ’ τη στιγμή που πάρθηκε απόφαση για αντικατάσταση, έπρεπε όλα να κινηθούν με αυτόν το ρυθμό».

Για τις αντιδράσεις του περιβάλλοντός του όταν είπε το «ναι» στον Αθηναϊκό: «Η σύζυγός μου ήταν η πρώτη που είπε κατευθείαν το “ναι”, αυτόματα, πράγμα που με επηρέασε και θετικά. Παίρνουμε συνήθως τις αποφάσεις οικογενειακά, αλλά κάποιες στιγμές η διαίσθηση κάποιων ανθρώπων σε επηρεάζει πιο γρήγορα. Οπότε, ξεκινώντας από το πολύ κοντινό μου περιβάλλον, ήταν άμεση η απάντηση και η διάθεση τού να τολμήσω αυτό το εγχείρημα.

Από ‘κει και πέρα, αρκετοί άνθρωποι γύρω από εμένα αιφνιδιάστηκαν, ωστόσο η απόφασή ήταν κάθετη, δεν υπήρχε θέμα συζήτησης με κάποιον. Πραγματικά ένιωσα πως έπρεπε να το κάνω. Έχω διάθεση και όραμα να οδηγήσω αυτήν την ομάδα όσο ψηλότερα μπορώ στην Ευρώπη, να προσπαθήσω να μεγαλώσει η ομάδα και γενικά το μπάσκετ γυναικών».

Για το τι θα δώσει και τι πιστεύει ότι θα πάρει από τη θητεία του στον Αθηναϊκό: «Ξεκινάς πάντα με το τι δίνεις. Το τι παίρνεις έρχεται στο τέλος. Αυτήν τη στιγμή είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση, στην οποία προσπαθώ πολύ γρήγορα να προσαρμοστώ.

Ξεκίνησα βλέποντας πολλά ματς της ομάδας απ’ τη φετινή σεζόν έτσι ώστε να έχω εικόνα για τις παίκτριες που θα μείνουν ομάδα. Ήδη βλέπω τις παίκτριες που έρχονται, ήρθαν ή θα έρθουν στην ομάδα. Μαθαίνω τους κανονισμούς, γιατί είναι διαφορετικοί.

Υπάρχει το WNBA που δυσκολεύει αρκετά τις ομάδες, ιδιαίτερα εκείνες που παίζουν στην Ευρώπη, γιατί κάποιες παίκτριες, συνεχίζοντας το WNBA, μερικές φορές χάνουν την αρχή απ’ τις ομάδες με τις οποίες έχουν υπογράψει.

Αυτή είναι μια δυσκολία στην οποία πρέπει να δουλεύεις την ομάδα σου. Σύντομα θα προσαρμοστώ. Πιστεύω πως μπορώ να δώσω και λίγα στοιχεία απ’ το μπάσκετ ανδρών και τη δική μου φιλοσοφία στο μπάσκετ γυναικών. Στόχος είναι η ομάδα να παίξει σε όσο το δυνατόν ψηλότερο ρυθμό και με σκληρή άμυνα, στοιχεία που χρειάζεσαι για την Ευρωλίγκα.

Στην πορεία θα δούμε, γιατί πρώτα πρέπει να δίνεις και μετά μπορείς να καρπωθείς κάτι. Μιας και είναι η πρώτη χρονιά ενασχόλησής μου με το μπάσκετ γυναικών, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα διαφορετικό, απλά είναι η προσαρμογή σε κάποιους κανονισμούς, σε ένα πρωτάθλημα που δε γνωρίζω και δεν έχω εικόνα παικτριών. Σύντομα θα είμαι έτοιμος γι’ αυτό».

Για το αν έχει τη «σπίθα» μέσα του να μπορέσει να ανταπεξέλθει και στο μπάσκετ γυναικών: «Είναι πολύ μεγάλη η “σπίθα”. Είμαι ενθουσιασμένος τη δεδομένη χρονική στιγμή για το καινούργιο που έρχεται μπροστά μου. Η διοίκηση με πλησίασε με πολύ σωστό τρόπο. Αυτό που μου παρουσίασε ήταν πραγματικά πολύ όμορφο.

Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μπορέσουμε να επιτύχουμε όλος τους στόχους, όχι μόνο τους αγωνιστικούς. Ο στόχος ανάπτυξης μιας ομάδας και ενός κλαμπ είναι πράγματα πιο μεγάλα απλά από το αποτέλεσμα μιας σεζόν.

Βλέπω ότι υπάρχει η διάθεση και η όρεξη αυτή η ομάδα να μεγαλώσει πολύ. Αυτό ήταν που ουσιαστικά με οδήγησε σε αυτήν την απόφαση και ειλικρινά νιώθω πολύ ενθουσιασμένος γι’ αυτήν την καινούργια πρόκληση».

Για το μακροπρόθεσμο πλάνο και το όραμα του Αθηναϊκού: «Αυτό ήταν το κύριο και το ουσιαστικό κομμάτι της παρουσίας του Αθηναϊκού προς εμένα και ακριβώς αυτό με έκανε να νιώσω καλύτερα και να πιστέψω περισσότερο. Δεν είναι ένα εγχείρημα του ενός χρόνου. Ο Αθηναϊκός θέλει μακροπρόθεσμα να ανέβει στο ψηλότερο επίπεδο που μπορεί.

Η διάρκεια μετράει και, ταυτόχρονα με αυτή, να γίνονται βήματα μπροστά ώστε η ομάδα να μεγαλώνει εντός και εκτός γηπέδου. Αυτή η πρόκληση με έκανε να απαντήσω θετικά μετά από λίγες ώρες. Χαίρομαι γι’ αυτό. Έχω πάρα πολλή διάθεση και όρεξη για το καινούργιο που εμφανίζεται μπροστά μου. Είμαι πολύ αισιόδοξος πως θα γίνουν βήματα μπροστά».

Για τη συμμετοχή του Αθηναϊκού στην Ευρωλίγκα του χρόνου: «Είναι η πρώτη χρονιά του Αθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, άρα και τα πρώτα βήματα. Εγώ είμαι πολύ νέος στον χώρο και ήδη έχω ξεκινήσει να δουλεύω ώστε να μάθω και να δω. Η διοίκηση, και με τη γνώση που υπάρχει, έχει κάνει στοχευμένες κινήσεις, στοχευμένη ενίσχυση, θα έλεγα, στην ομάδα.

Είναι τελείως διαφορετικό το να παίξεις στο EuroCup απ’ το να παίξεις στην Ευρωλίγκα, όπως και στους άνδρες. Είναι καινούργια και για την ομάδα η συμμετοχή εκεί. Κρατάμε μικρό καλάθι, παρ’ όλο που η ομάδα θα μπει με διάθεση και με πολλή δουλειά.

Ο βασικός στόχος είναι να περάσουμε την πρώτη φάση στην Ευρωλίγκα, πράγμα που θα αποτελέσει ξεκίνημα έτσι ώστε ο Αθηναϊκός σιγά-σιγά να μπορέσει να καθιερωθεί σε αυτό το επίπεδο και να κοιτάζει ακόμα πιο ψηλά, όπως το Final-6 ή μετέπειτα το Final-4».

Για το αν το ελληνικό μπάσκετ γυναικών μπορεί να φτάσει στα επίπεδα του ευρωπαϊκού: «Σίγουρα μπορεί να φτάσει στο επίπεδο της Ευρώπης. Το θέμα είναι λίγο πιο βαθύ όμως.

Το πρωταρχικό σημείο είναι να μπούμε στο αθλητικό κομμάτι καλύτερα, όχι μόνο στα κορίτσια, αλλά και στα αγόρια. Οι υποδομές μας θα πρέπει να μπουν περισσότερο στο αθλητικό κομμάτι, να μάθουν από νωρίς, από τα σχολεία πρώτα και τις ομάδες μετά, να βαδίζουν στη σωστή κατεύθυνση αθλητικά. Έπειτα έρχονται όλα τ’ άλλα.

Σε κάθε άθλημα υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά το αθλητικό είναι σε όλα τα αθλήματα. Όταν φτάσουμε καλά σε αυτό το κομμάτι, δε θα έχουμε να φοβόμαστε τίποτα με αντίστοιχα παιδιά της υπόλοιπης Ευρώπης, σε όλα τα αθλήματα.

Εύχομαι τη νέα σεζόν να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, να γίνει ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα, να μεγαλώσει ο ανταγωνισμός και να αυξηθούν τα κορίτσια που παίζουν μπάσκετ».