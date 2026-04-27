Ο Εργκίν Αταμάν τοποθετήθηκε ενόψει της έναρξης των Play-Offs της EuroLeague και της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του.
Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε στην απουσία του Κώστα Σλούκα, ο οποίος θα χάσει ολόκληρη τη σειρά, ωστόσο ξεκαθάρισε πως η ομάδα του δεν πρόκειται να αναζητήσει άλλοθι, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει χώρος για δικαιολογίες σε αυτό το επίπεδο.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αταμάν:
«Είναι η ώρα για τα πλέι-οφ. Όλοι θα παίξουν με τα συστήματά τους. Η Βαλένθια το έκανε πολύ καλά, αλλά έχασε πολλά ματς. Έχουμε το σύστημά μας. Είναι σημαντικό το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα την μέρα του αγώνα. Θα δούμε δύο διαφορετικά συστήματα. Γνωριζόμαστε καλά. Οι παίκτες στο παρκέ θα παλέψουν για τη νίκη».
Για τον Σλούκα: «Ο Σλούκας είχε πρόβλημα την τελευταία εβδομάδα με το γόνατο και τον μηνίσκο. Είχε πρόβλημα στην προπόνηση και οι γιατροί είπαν ότι σε αυτά τα δύο ματς είναι αδύνατο να παίξει. Μεγάλη απώλεια για εμάς. Έχουμε αρκετούς παίκτες. Έχουμε αρκετούς ποιοτικούς παίκτες. Δεν είναι ώρα για δικαιολογίες. Ακόμα και αν παίξεις με 7-8 παίκτες, η Μονακό με 8 παίκτες πέρασε στα πλέι-οφ. Δεν είναι ώρα να σκεφτείς ποιοι θα λείπουν αλλά να προετοιμάσεις όσους θα παίξουν. Ελπίζω πως θα είναι έτοιμος για τα ματς στην Αθήνα».
Για τον Όσμαν: «Ο Όσμαν είχε σπασμούς στην πλάτη τις τελευταίες 2-3 μέρες, αλλά σήμερα προπονήθηκε. Πιστεύω θα είναι διαθέσιμος».
Για το αν έχει ετοιμάσει κάποια καινούργια τακτική: «Δεν πιστεύω ότι οι τακτικές θα κερδίσουν την σειρά. Οι παίκτες θα το κάνουν. Πιστεύω 100% στους παίκτες μου, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το μπάσκετ που παίζουμε τρία χρόνια».