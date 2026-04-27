Το ανανεωμένο Q4 e-tron αποκτά νέο εσωτερικό, πιο προηγμένη ψηφιακή εμπειρία, αυξημένη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση, πιο εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και, για πρώτη φορά σε μοντέλο Audi, δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης.

Με αυτονομία έως 577 χιλιόμετρα, μέγιστη ισχύ φόρτισης DC έως 185 kW και σειρά τεχνολογικών αναβαθμίσεων που ενισχύουν την καθημερινή χρηστικότητα, το Q4 e-tron περνά στην επόμενη φάση της εμπορικής και τεχνολογικής του πορείας στην Ευρώπη.

Το Q4 e-tron είναι το πρώτο μοντέλο της Audi που υποστηρίζει αμφίδρομη φόρτιση. Η μπαταρία υψηλής τάσης δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην αποθήκευση ενέργειας για την κίνηση του αυτοκινήτου, αλλά μπορεί να επιστρέφει ενέργεια προς εξωτερικές συσκευές ή, σε επιλεγμένες αγορές, προς το σπίτι.

Στις εκδόσεις Q4 SUV e-tron quattro performance και Q4 Sportback e-tron quattro performance, η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC αυξάνεται από τα 175 στα 185 kW. Σε ταχυφορτιστή, η μπαταρία 82 kWh φορτίζει από 10% έως 80% σε περίπου 27 λεπτά. Στο Q4 Sportback e-tron quattro performance, μπορούν να προστεθούν έως 185 χιλιόμετρα αυτονομίας σε δέκα λεπτά φόρτισης.