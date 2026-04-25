Ο Ολυμπιακός πήρε σημαντική νίκη στο Παπαστράτειο, επικρατώντας της Νόβι Μπέογκραντ με 16-15, σε ένα ματς που τον φέρνει πιο κοντά στην πρόκριση στο Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μάλτα.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία έπαιξε και η δυναμική παρουσία των φιλάθλων, οι οποίοι δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και στήριξαν την ομάδα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, δίνοντας ώθηση απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίπαλο.

Η εικόνα αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε στο εξωτερικό, με το γνωστό μέσο EuroFoot να στέκεται στη μαζική παρουσία του κόσμου, υπογραμμίζοντας πως οι φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται δίπλα στην ομάδα ανεξαρτήτως αθλήματος.

🇬🇷🤯 In Greece, they are not just football teams. They compete in several different sports like Basketball, Water Polo and Volleyball. It’s incredible. Olympiacos fans follow their team EVERYWHERE. 🔴⚪️👏 pic.twitter.com/cud61p23IH — EuroFoot (@eurofootcom) April 25, 2026

Μάλιστα, η σχετική ανάρτηση συνοδευόταν από στιγμιότυπα από τις εξέδρες του Παπαστρατείου, όπου το πάθος και η ένταση των φιλάθλων έδωσαν ξεχωριστό «χρώμα» στη μεγάλη αναμέτρηση.