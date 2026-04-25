Ιδιαίτερη λάμψη απέκτησε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Πανιώνιο, καθώς στο Nick Galis Hall, έδωσαν το «παρών» εκλεκτοί καλεσμένοι που τράβηξαν τα βλέμματα.

Λίγο πριν το τζάμπολ, οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Θανάσης Αντετοκούνμπο έφτασαν στον χώρο μαζί με τη μητέρα τους, Βερόνικα, αλλά και τον επιχειρηματία Ρίτσαρντ Σιάο, γνωρίζοντας θερμή υποδοχή από τους φίλους των «κιτρίνων».

Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο τους αποθέωσε, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Η οικογένεια Αντετοκούνμπο βρέθηκε εκεί για να στηρίξει τον Κώστα Αντετοκούνμπο, που αγωνίζεται στον Άρη, ενώ στο γήπεδο αναμενόταν να βρεθεί και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

