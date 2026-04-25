Μια ιστορική επίδοση σημείωσε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, καθώς κατέρριψε το ρεκόρ ασίστ σε μία κανονική περίοδο της EuroLeague.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε τη σεζόν με 289 τελικές πάσες, αφήνοντας πίσω του την προηγούμενη κορυφαία επίδοση των 286 που είχε ο Νικ Καλάθης. Μάλιστα, είχε βρεθεί κοντά στο ίδιο επίτευγμα και την περσινή χρονιά, όταν είχε φτάσει τις 284 ασίστ.

Με μέσο όρο 12,6 πόντους, 4,5 ριμπάουντ, 7,4 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά αγώνα, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς της διοργάνωσης.