Μια ιστορική επίδοση σημείωσε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, καθώς κατέρριψε το ρεκόρ ασίστ σε μία κανονική περίοδο της EuroLeague.
Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε τη σεζόν με 289 τελικές πάσες, αφήνοντας πίσω του την προηγούμενη κορυφαία επίδοση των 286 που είχε ο Νικ Καλάθης. Μάλιστα, είχε βρεθεί κοντά στο ίδιο επίτευγμα και την περσινή χρονιά, όταν είχε φτάσει τις 284 ασίστ.
Με μέσο όρο 12,6 πόντους, 4,5 ριμπάουντ, 7,4 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά αγώνα, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς της διοργάνωσης.
🪽 289 dimes, he’s now the record holder@CodiTyree0 shattered the assists record after coming close in the 2023/24 season! pic.twitter.com/g2f6tAZl0J
— EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2026