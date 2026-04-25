Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκλεισε με νίκη τις υποχρεώσεις του στην κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL, επικρατώντας με 97-76 της Μυκόνου Betsson.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως πλέον το βάρος πέφτει στα Play-Offs της EuroLeague, επισημαίνοντας παράλληλα ότι, παρά την αξιόλογη πορεία της Μυκόνου μέσα στη σεζόν, το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είχε την απαιτούμενη ένταση για να λειτουργήσει ως ουσιαστική προετοιμασία για τη συνέχεια.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

Για το παιχνίδι με τη Μύκονο:

«Για την ακρίβεια δεν είναι ούτε προπόνηση. Ούτε η Μύκονος έπαιξε στο κορυφαίο επίπεδό της. Έκανε μία εξαιρετική σεζόν, όμως σήμερα το παιχνίδι ήταν αρκετά χαλαρό. Τελειώσαμε την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος και θα επικεντρωθούμε αρχικά στην EuroLeague και μετά στα Play-Offs του πρωταθλήματος».

Για τη σειρά με τη Βαλένθια:

«Θα δούμε, θα δούμε».