Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του τον Αμερικανό Πάτρικ Κίπσον, ο οποίος εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο κυρίως ταμπλό ως “lucky loser”, μετά την ήττα του στον δεύτερο γύρο των προκριματικών.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (23/04) και αποτελεί το πρώτο τεστ για τον Τσιτσιπά στη φετινή διοργάνωση της Μαδρίτης, όπου καλείται να βρει ρυθμό από νωρίς και να αποφύγει εκπλήξεις.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Έλληνας πρωταθλητής θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ενώ στον τρίτο γύρο πιθανός αντίπαλος είναι ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, γεγονός που ανεβάζει σταδιακά τον βαθμό δυσκολίας του ταμπλό.

Παράλληλα, σημαντικό στόχο για τον Τσιτσιπά αποτελεί η υπεράσπιση των 50 βαθμών από την περσινή του πορεία στο τουρνουά, καθώς κάθε βαθμός είναι κρίσιμος για τη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη.