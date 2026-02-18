Πραγματοποιώντας μια από τις καλύτερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε εύκολα με 6-3, 6-4 του Ντανιίλ Μεντβέντεφ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του 500άρι τουρνουά που πραγματοποιείται στην Ντόχα του Κατάρ.

Ο συμπατριώτης μας κυριάρχησε απόλυτα στο κορτ και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Ρώσο, που έδειχνε σε όλο το παιχνίδι να είναι ένα… κλικ πίσω. Ένα σπουδαίο παιχνίδι από τον Στέφανο, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 winners και 20 αβίαστα λάθη, ενώ από την άλλη ο Μεντβέντεφ είχε 18 winners και 16 αβίαστα λάθη

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Στέφανος δεν αντιμετώπισε ούτε ένα μπρέικ πόιντ, ενώ κέρδισε τους 36 από τους 45 πόντους που έπαιξε με πρώτο σερβίς και 8 από τους 15 με δεύτερο. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Τσιτσιπά μετά από τρεις διαδοχικές ήττες από τον Μεντβέντεφ, αλλά και 5η συνολικά επικράτηση του Στέφανου σε 15 αγώνες (5-10). Στα προημιτελικά του τουρνουά που γίνεται στην Ντόχα, ο Ελληνας τενίστας θα κοντραριστεί με τον νικητή της αναμέτρησης Φαμπιάν Μαροζάν – Αντρέι Ρούμπλεφ.

Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι μέχρι το 3-2, όταν ο Στέφανος βρήκε το μπρέικ που έψαχνε και έκανε το 4-2. Στη συνέχεια σέρβιρε καλά και έφτασε με… μαθηματική ακρίβεια στο 6-3, με το οποίο έκανε το 1-0 στα σετ και το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Ανάλογα κύλησε και το δεύτερο σετ, με τον Τσιτσιπά να κάνει μπρέικ στο 7ο γκέιμ και να κάνει το 4-3. Στη συνέχεια διατήρησε το προβάδισμα και με 6-4 έφτασε στο 2-0, που του έδωσε το εισιτήριο για την τελική 8άδα του τουρνουά του Κατάρ.