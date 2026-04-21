Η Ρεάλ Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας επικρατώντας της Ατλέτικο Μαδρίτης στα πέναλτι στον τελικό της «Λα Καρτούχα», επιστρέφοντας στην κορυφή του ισπανικού ποδοσφαίρου και εξασφαλίζοντας παράλληλα ευρωπαϊκή συμμετοχή και παρουσία στο Σούπερ Καπ της νέας σεζόν.

Πρόκειται για την επιβράβευση μιας εντυπωσιακής πορείας αναστροφής, καθώς όταν ο Πελεγκρίνο Ματαράτσο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία τον περασμένο Δεκέμβριο, η ομάδα βρισκόταν σε δύσκολη βαθμολογική θέση και χωρίς σταθερότητα στην απόδοσή της. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η εικόνα της άλλαξε ριζικά, με τη Σοσιεδάδ να μετατρέπεται σε ομάδα που κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας.

Η απρόσμενη ιστορία της πρόσληψης

Το παρασκήνιο της επιλογής του προπονητή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του συλλόγου, Τζόκιν Απερίμπεϊ, όταν του προτάθηκε το όνομα του Ματαράτσο από τον αθλητικό διευθυντή Έρικ Μπρέτος, αποφάσισε να… ρωτήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη πριν πάρει την τελική του απόφαση.

«Ο Έρικ μου είπε τον Ματαράτσο και ρώτησα την Τεχνητή Νοημοσύνη αν είναι καλός προπονητής για τη Σοσιεδάδ. Μου είπε όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Απερίμπεϊ. «Δόξα τω Θεώ που εμπιστεύτηκα τον Έρικ!», πρόσθεσε, περιγράφοντας με χιούμορ την απόφαση που τελικά αποδείχθηκε καθοριστική.