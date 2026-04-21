Μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης από τον Γιάννη Βρούτση στο ΦΕΚ, άνοιξε και επίσημα η διαδικασία εγγραφής και επικαιροποίησης στοιχείων για τα ερασιτεχνικά σωματεία στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Υπουργείου Αθλητισμού μέσω της πλατφόρμας e-Kouros για το 2026.

Η διαδικασία αφορά τόσο τα ήδη αναγνωρισμένα σωματεία, τα οποία πρέπει να ανανεώσουν τα στοιχεία τους, όσο και νέα που έχουν πλέον τη δυνατότητα να εγγραφούν για πρώτη φορά. Χιλιάδες σύλλογοι καλούνται να επικαιροποιήσουν τα δεδομένα τους, ενώ παράλληλα αρκετοί νέοι μπαίνουν στη διαδικασία ένταξης.

Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα φέρνει σημαντικές βελτιώσεις, όπως αυτόματους ελέγχους πληρότητας ήδη από το στάδιο της προεπισκόπησης, μειώνοντας τα λάθη και επιταχύνοντας την αξιολόγηση. Επιπλέον, εισάγεται η τυποποίηση γεωγραφικών στοιχείων μέσω του ΚΑΕΚ, με αυτόματη συμπλήρωση Περιφέρειας και Δήμου βάσει της διοικητικής δομής του «Καλλικράτη».

Παράλληλα, έχει ενσωματωθεί σύστημα Business Intelligence, το οποίο οργανώνει δεδομένα προηγούμενων ετών και παρέχει χρήσιμες αναφορές σε Ομοσπονδίες, Δήμους και Περιφέρειες, ενισχύοντας τον σχεδιασμό αθλητικών δράσεων.

Η πλατφόρμα πλέον φιλοξενείται στο G-Cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, προσφέροντας καλύτερη απόδοση και αυξημένη ασφάλεια.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ σε περίπτωση λαθών δίνεται η δυνατότητα έως έξι διορθώσεων μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Για νέα σωματεία, βασική προϋπόθεση είναι να μην έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια από την εγγραφή τους στην οικεία Ομοσπονδία.

Τέλος, προβλέπεται ειδική προθεσμία για σωματεία που θα αποκτήσουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση μετά την 1η Αυγούστου 2026, με δυνατότητα υποβολής έως τις 31 Οκτωβρίου και διορθώσεων έως τις 30 Νοεμβρίου.

Ο Βρούτσης για το e-kouros

«Το ψηφιακό σύστημα e-kouros, ξεκινά την 4η χρονιά λειτουργίας του και αναδεικνύεται στη σημαντικότερη οργανωτική μεταρρύθμιση του ελληνικού Αθλητισμού. Απλοποιεί περαιτέρω τις διοικητικές διαδικασίες για τα αθλητικά σωματεία και συγκεντρώνει σε επεξεργάσιμη μορφή όλη την πληροφορία που είναι αναγκαία για τη διαφανή εποπτεία τους και τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής.

Γνωρίζουμε πια με απόλυτη ακρίβεια τη δυναμική και το βάθος του αθλητισμού στη χώρα μας ανά Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα και Περιφέρεια, αλλά και συνολικά στην επικράτεια. Πόσα και ποια σωματεία, ποια αθλήματα και πόσα αγωνίσματα, αθλητές/αθλήτριες, ηλικίες τους, προπονητές, εγκαταστάσεις κλπ! Και όλος αυτός ο πλούτος των στοιχείων διαχέεται πλέον στις 66 Αθλητικές Ομοσπονδίες, στους 332 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας για τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής και υλοποίηση πολιτικών. Στοιχεία, άλλωστε που είναι προσβάσιμα σε όλους, στη διάθεση κάθε πολίτη» τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης και υπογράμμισε: «Με τις δυνατότητες που πλέον διαθέτουμε, συγκρίνουμε κάθε χρόνο ποσοτικά και ποιοτικά τα χαρακτηριστικά του Αθλητισμού μας και σχεδιάζουμε άμεσα για την ανάπτυξή του»!