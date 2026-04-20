Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται ξανά σε τροχιά έντασης, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η πρόσφατη εκεχειρία ανάμεσα στις δύο χώρες δεν θα διατηρηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν ιρανικό φορτηγό πλοίο που επιχείρησε να παρακάμψει τον αποκλεισμό τους, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται πως θα απαντήσει.

Οι προσπάθειες για μια πιο σταθερή ειρήνη στην περιοχή δείχνουν να υπονομεύονται, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων που επρόκειτο να ξεκινήσουν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την Τρίτη.

Οι ΗΠΑ διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, ενώ η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα άρει και επαναφέρει τον δικό της αποκλεισμό στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ εναντίον ιρανικού φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν, το οποίο κατευθυνόταν προς το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: “Έχουμε την πλήρη κατοχή του πλοίου τους και εξετάζουμε τι μεταφέρει!”

Ο ιρανικός στρατός ανέφερε ότι το πλοίο ταξίδευε από την Κίνα, προειδοποιώντας: “Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα απαντήσουν σύντομα και θα εκδικηθούν αυτή την ένοπλη πειρατεία από τον αμερικανικό στρατό.”

Οι εξελίξεις προκάλεσαν νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και αστάθεια στις χρηματαγορές, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο θα παραμείνει περιορισμένη στο ελάχιστο.

Το Ιράν απορρίπτει νέες ειρηνευτικές συνομιλίες

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη απέρριψε νέες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, επικαλούμενη τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό, τη σκληρή ρητορική και τις “υπερβολικές απαιτήσεις” της Ουάσιγκτον.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμαντρέζα Αρέφ, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: “Δεν μπορεί κανείς να περιορίζει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και να απαιτεί ταυτόχρονα ασφάλεια για τους άλλους. Η επιλογή είναι σαφής: είτε ελεύθερη αγορά πετρελαίου για όλους, είτε σημαντικό κόστος για όλους.”

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε γέφυρα και εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη απορρίψει τους όρους του, συνεχίζοντας το μοτίβο των απειλών των τελευταίων ημερών.

Το Ιράν απάντησε ότι σε περίπτωση επίθεσης κατά των πολιτικών του υποδομών, θα πλήξει σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και μονάδες αφαλάτωσης σε γειτονικά αραβικά κράτη του Κόλπου.

Προετοιμασίες για συνομιλίες που ίσως δεν γίνουν

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι του θα φτάσουν στο Ισλαμαμπάντ το βράδυ της Δευτέρας, μία ημέρα πριν λήξει η διεβδομαδιαία εκεχειρία.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε στο Reuters ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία θα ηγηθεί από τον αντιπρόεδρο JD Vance και θα περιλαμβάνει τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ. Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε στα δίκτυα ABC News και MS Now ότι ο Vance δεν θα ταξιδέψει.

Το Πακιστάν, που λειτουργεί ως κύριος μεσολαβητής, φέρεται να προετοιμάζεται για τις συνομιλίες. Δύο αμερικανικά μεταγωγικά C‑17 προσγειώθηκαν σε πακιστανική αεροπορική βάση, μεταφέροντας εξοπλισμό ασφαλείας και οχήματα, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Οι αρχές του Ισλαμαμπάντ ανέστειλαν τη δημόσια συγκοινωνία και την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, ενώ συρματοπλέγματα τοποθετήθηκαν γύρω από το ξενοδοχείο Serena, όπου πραγματοποιήθηκαν οι προηγούμενες συνομιλίες. Το ξενοδοχείο ζήτησε από όλους τους επισκέπτες να αποχωρήσουν.

Ο πόλεμος, που διαρκεί ήδη οκτώ εβδομάδες, έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αναταραχή στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά στην ιστορία, εκτοξεύοντας τις τιμές πετρελαίου λόγω της ουσιαστικής παύσης της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και από την παράλληλη εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ιράν απάντησε με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και αραβικών χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπακέρ Κάλιμπαφ, που ηγείται της ιρανικής πλευράς στις συνομιλίες, είχε δηλώσει ότι υπήρξε πρόοδος, αλλά παραμένουν βαθιές διαφορές στα πυρηνικά ζητήματα και στο θέμα των Στενών του Ορμούζ.

Ευρωπαίοι σύμμαχοι, που έχουν δεχθεί επικρίσεις από τον Τραμπ επειδή δεν στηρίζουν την πολεμική του προσπάθεια, εκφράζουν ανησυχία ότι η Ουάσιγκτον πιέζει για μια βιαστική και “επιφανειακή συμφωνία”, η οποία θα απαιτήσει μήνες ή και χρόνια τεχνικά δύσκολων διαπραγματεύσεων στη συνέχεια.

Με πληροφορίες από το Reuters