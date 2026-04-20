Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το Youth League μετά από έξι χρόνια, επικρατώντας της Κλαμπ Μπριζ στα πέναλτι (1-1 κ.δ., 4-2 πεν.) στον τελικό που διεξήχθη στη Λωζάνη, φτάνοντας έτσι στο δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της στη διοργάνωση.

H εξέλιξη του αγώνα

Αγωνιστικά, η Ρεάλ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες και παίρνοντας προβάδισμα στο 23ο λεπτό με εντυπωσιακό τακουνάκι του Ορτέγα.

Η Κλαμπ Μπριζ, ωστόσο, αντέδρασε στην επανάληψη, ανέβασε ρυθμό και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 64’ με τον Γένσεν, εκμεταλλευόμενη την αγωνιστική της βελτίωση.

Στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, οι δύο ομάδες επέλεξαν πιο προσεκτική προσέγγιση, αποφεύγοντας τα ρίσκα, με αποτέλεσμα ο τελικός να οδηγηθεί στη «ρωσική ρουλέτα» των πέναλτι.

Εκεί, η ισπανική ομάδα έδειξε απόλυτη ψυχραιμία, ευστοχώντας σε όλες τις εκτελέσεις της, ενώ καθοριστικός ήταν ο τερματοφύλακας Χάβι Ναβάρο, ο οποίος απέκρουσε δύο πέναλτι και χάρισε το τρόπαιο στη «Βασίλισσα».

Η διαδικασία των πέναλτι

Γκεμάερε (1-0)

Ναβάσκες (1-1)

Αμενγκάι (απόκρουση Ναβάρο)

Γιάνες (1-2)

Μουγουαγί (2-2)

Παγκονέσα (2-3)

Κόρεν (απόκρουση Ναβάρο)

Αγκουάδο (2-4)

ΜΠΡΙΖ (Γιόνας Ντε Ρεκ): Βάντεν Ντρίσε, Ελμπάι (87’ Μπρασπένινγκ), Βέρλιντεν, Βινς (60’ Ντελόρζ), Γκαρσία, Λουντ-Γένσεν (90’+1’ Μπισιβού), Γκεμάερε, Οκόν, Κόρεν, Ντα Σίλβα (46’ Αμενγκάι), Μουσουαγί.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Άλβαρο Λόπεθ): Ναβάρο Χιμένεθ, Φορτέα (46’ Ουκπέιγκμπε), Χοάν Μαρτίνεθ, Αγκουάδο, Λεσκάνο, Μπέτο Μαρτίνεθ (71’ Λακόστα), Σάντσο (83’ Βαντίγιο), Παγκονέσα, Γιάνεζ, Τσίρια (77’ Ναβάσκες), Ορτέγκα.

Οι κατακτήσεις

  • 3 φορές: Μπαρτσελόνα (2013-14, 2017-2018, 2024-25)
  • 2 φορές: Τσέλσι (2014-2015, 20215-2016), Ρεάλ (2019-2020, 2025-2026)
  • 1 φορά: Ζάλτσμπουργκ (2016-2017), Πόρτο (2018-2019), Μπενφίκα (2021-2022), Άλκμααρ (2022-2023), Ολυμπιακός (2023-2024)

