H εξέλιξη του αγώνα

Αγωνιστικά, η Ρεάλ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες και παίρνοντας προβάδισμα στο 23ο λεπτό με εντυπωσιακό τακουνάκι του Ορτέγα.

Η Κλαμπ Μπριζ, ωστόσο, αντέδρασε στην επανάληψη, ανέβασε ρυθμό και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 64’ με τον Γένσεν, εκμεταλλευόμενη την αγωνιστική της βελτίωση.

Στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, οι δύο ομάδες επέλεξαν πιο προσεκτική προσέγγιση, αποφεύγοντας τα ρίσκα, με αποτέλεσμα ο τελικός να οδηγηθεί στη «ρωσική ρουλέτα» των πέναλτι.

🙌 ¡CAMPEONES! 🙌 🏁 FP: Brujas (2) 1-1 (4) Juvenil A ⚽ 23′ Jacobo ⚽ 64′ Jensen pic.twitter.com/I8vaxeKIAE — Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) April 20, 2026

Εκεί, η ισπανική ομάδα έδειξε απόλυτη ψυχραιμία, ευστοχώντας σε όλες τις εκτελέσεις της, ενώ καθοριστικός ήταν ο τερματοφύλακας Χάβι Ναβάρο, ο οποίος απέκρουσε δύο πέναλτι και χάρισε το τρόπαιο στη «Βασίλισσα».