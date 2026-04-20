Ο Έρλινγκ Χάαλαντ προχώρησε σε δηλώσεις, μετά την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ, εστιάζοντας σε μια φάση έντασης που είχε με τον Γκάμπριελ.

Ο Νορβηγός επιθετικός, ο οποίος πέτυχε και το καθοριστικό γκολ της αναμέτρησης, αναφέρθηκε στις μονομαχίες και στις λεκτικές αντιπαραθέσεις που είχε κατά τη διάρκεια του αγώνα, επισημαίνοντας ότι σε μια συγκεκριμένη φάση θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση για να κερδίσει αποβολή αντιπάλου, κάτι που ωστόσο επέλεξε να μην κάνει.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αυτή η στάση συνδέεται με τις αρχές που του έχει μεταδώσει ο πατέρας του, δίνοντας έμφαση στο να παραμένει αγωνιστικά έντιμος και να μην λειτουργεί με τρόπο που θα αλλοιώνει το πνεύμα του παιχνιδιού, ακόμη και σε έντονες στιγμές ανταγωνισμού.