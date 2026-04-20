Η Ρεάλ Μαδρίτης επιστρέφει στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος μετά τον αποκλεισμό της από την Μπάγερν Μονάχου στα προημιτελικά του Champions League, στρέφοντας πλέον την προσοχή της στη μάχη της La Liga.

Οι «Μερένγκες» φιλοξενούν την Αλαβές στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», επιδιώκοντας να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για τον τίτλο, παρότι βρίσκονται εννέα βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο, τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν σε μια δήλωση του Αρμπελόα. Ο Ισπανός τεχνικός επισήμανε ότι σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται πιο «προσβάσιμο» για τη Ρεάλ να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης παρά να κατακτήσει το εγχώριο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κερδίσει 7 από τους τελευταίους 20 τίτλους της La Liga… Υπάρχει κάποια εξήγηση; Θα βρούμε μία, και είναι εύκολο για πολλούς να τη δουν.

Όσον αφορά την απόδοσή μας, σίγουρα έχουμε περιθώρια βελτίωσης στη La Liga τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι έχουμε αποδώσει καλύτερα στους μεγάλους αγώνες των τελευταίων μηνών παρά εναντίον λιγότερο καταξιωμένων αντιπάλων.

Αν μιλάμε για αυτούς τους τελευταίους τρεις μήνες, έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Αλλά έχουμε επίσης βιώσει καταστάσεις όπως ο αγώνας με τη Τζιρόνα που κάνουν ευκολότερο για τη Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει ένα Champions League παρά έναν τίτλο στη La Liga».