Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δημοσίευσε χάρτη που παρουσιάζει τη νέα ζώνη επιχειρήσεων, η οποία εκτείνεται τόσο στο έδαφος όσο και στα χωρικά ύδατα του Λιβάνου.

Η περιοχή καλύπτει μια εκτεταμένη έκταση από τη Μεσόγειο έως τα σύνορα με τη Συρία, περιλαμβάνοντας εκατοντάδες χωριά, ανάμεσά τους και Ορθόδοξα χριστιανικά χωριά.

Διαβάστε ακόμα: Σε μία κλωστή οι συνομιλίες: Το θρίλερ με τον Βανς, η ασφυξία λόγω Ορμούζ και γιατί «Πακιστάν εμείς δεν πάμε»

Για πρώτη φορά, η λεγόμενη «ζώνη επιχειρήσεων» ή «περιοχή άμυνας», όπως την αποκαλεί ο IDF, επεκτείνεται στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη τη διαφιλονικούμενη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όπου βρίσκεται το κοίτασμα φυσικού αερίου Qana.

Σύμφωνα με τον χάρτη, τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν διασχίσει τον ποταμό Λιτάνι – ένα κρίσιμο γεωγραφικό σημείο που συνδέεται ιστορικά με τις προσπάθειες απομάκρυνσης των δυνάμεων της Χεζμπολάχ προς τα βόρεια. Παράλληλα, φέρεται να ελέγχουν τη στρατηγικής σημασίας κορυφογραμμή Μπόφορτ.

Διαβάστε ακόμα: Ιράν: Παρουσίασε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις – «Ανανεώνουμε το οπλοστάσιό μας ταχύτερα από ποτέ» (video)

Ο στρατός αναφέρει ότι πέντε μεραρχίες του IDF, μαζί με ναυτικές δυνάμεις, επιχειρούν στην περιοχή με στόχο «την αποδιάρθρωση των υποδομών της Χεζμπολάχ και την αποτροπή απειλών κατά των κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ».