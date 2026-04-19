Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1: Ένα σετ θρίλερ, τρία «πράσινα» ξεσπάσματα
Σε ένα παιχνίδι με ένταση, διακυμάνσεις και μεγάλα σερί εκατέρωθεν, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ, παίρνοντας την πρώτη νίκη στην σειρά των τελικών της Volley League, μέσα από στιγμές κυριαρχίας αλλά και έντονης πίεσης από τον αντίπαλο. Οι «πράσινοι» είχαν σε μεγάλα διαστήματα τον έλεγχο, όμως χρειάστηκαν συγκέντρωση και αντοχές […]
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 10-14: Δείτε τα highlights της νίκης των Ερυθρόλευκων
Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με 14-10 στο Σεράφειο για την 22η και τελευταία αγωνιστική της Water Polo League. Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα των «πρασίνων», που προηγήθηκαν με 4-1, οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν άμεσα, ισορρόπησαν το ματς και έφεραν το σκορ στα ίσα στο ημίχρονο (6-6). Από εκεί και πέρα […]
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 10-14: Νίκη νούμερο «60» στο ντέρμπι – Αήττητοι στην κορυφή της Waterpolo League
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έκλεισαν τις υποχρεώσεις τους στη Β’ φάση της Waterpolo League Ανδρών με μεταξύ τους ντέρμπι στο Σεράφειο, στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής, με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν σε μια ακόμη νίκη απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό τους και να συμπληρώνουν 60 επιτυχίες στα μεταξύ τους παιχνίδια τα τελευταία 25 […]
Θριαμβευτικό ντεμπούτο για τη μικρή Σοφία Πετρούνια με τέσσερα μετάλλια στην ενόργανη
Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Η μικρή Σοφία Πετρούνια εντυπωσίασε στην πρώτη της συμμετοχή σε αγώνες ενόργανης γυμναστικής, κατακτώντας δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο. Η επιτυχία της κόρης της Βασιλικής Μιλλούση και του Λευτέρη Πετρούνια χαρίζει μια ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή στιγμή, με τη νεαρή αθλήτρια να ξεχωρίζει από την πρώτη […]
Τένις: Λύγισε ο Κομπόλι στην νίκη του επί του Ζβέρεφ, αφιέρωσε την πρόκριση στον τελικό σε 13χρονο που απεβίωσε στην Ιταλία
Μια από τις πιο ξεχωριστές και φορτισμένες στιγμές της καριέρας του ζει ο Φλάβιο Κομπόλι, ο οποίος στο BMW Open του Μονάχου συνδύασε κορυφαία αγωνιστική εμφάνιση με έντονο συναισθηματικό βάρος, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Ο Ιταλός τενίστας πραγματοποίησε ίσως το καλύτερο παιχνίδι της μέχρι τώρα πορείας του, επικρατώντας εμφατικά του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με […]