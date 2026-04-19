Έντονη ήταν η ελληνική παρουσία στα μίτινγκ στίβου των ΗΠΑ, με την Κατερίνα Στεφανίδη να δείχνει πως επιστρέφει δυναμικά.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης του 2016 έκανε την πρώτη της φετινή εμφάνιση στον ανοιχτό στίβο σε αγώνα στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια, περνώντας τα 4.37μ. στο επί κοντώ. Στη συνέχεια επιχείρησε στα 4.47μ., χωρίς επιτυχία.

Στον ίδιο αγώνα συμμετείχε και η Ηλιάνα Τριανταφύλλου, που ολοκλήρωσε με καλύτερο άλμα στα 4.22μ.

Θετικό ήταν και το ξεκίνημα της Σταματίας Σκαρβέλη στη σφυροβολία, καθώς σε διοργάνωση στο Γουόλνατ κατέγραψε βολή στα 66.16μ.

Επόμενος σημαντικός σταθμός για την Ελληνίδα αθλήτρια είναι τα Drake Relays.

Ξεχωριστή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Γιώργος Φρανκς στα 400 μέτρα στο Γκέινσβιλ, τερματίζοντας σε 45.64. Η επίδοση αυτή δημιουργεί αισιοδοξία για ακόμη καλύτερους χρόνους μέσα στη χρονιά, με στόχο ακόμη και το πανελλήνιο ρεκόρ των 45.11.

Στην ίδια διοργάνωση, η Αναστασία Ρέτσα πέρασε τα 3.95μ. στο επί κοντώ, ενώ ο Παύλος Τζαμτζής σημείωσε ατομικό ρεκόρ στη σφυροβολία με 65.53μ.

Στο ύψος, ο Ανδρέας Μίτα ξεπέρασε τα 2.16μ. στο Χιούστον.