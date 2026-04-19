Μία από τις πιο εντυπωσιακές και viral στιγμές της φετινής WrestleMania χάρισε ο δημοφιλής streamer και content creator Speed, ο οποίος πραγματοποίησε θεαματική βουτιά από το επάνω σκοινί πάνω στον Logan Paul, αφήνοντας άφωνο το κοινό.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του show, με τον Speed να ανεβαίνει στα σχοινιά και να εκτελεί ένα εντυπωσιακό άλμα προς τον Logan Paul, ο οποίος βρισκόταν εκτός ρινγκ. Η πρόσκρουση ήταν δυνατή, με αποτέλεσμα και οι δύο να καταλήξουν στο έδαφος μπροστά στους θεατές.

Οι εικόνες έκαναν αμέσως τον γύρο των social media, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν τη σκηνή και να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την τολμηρή κίνηση του γνωστού influencer.

Η WrestleMania φημίζεται για τα μεγάλα θεάματα και τις εκπλήξεις, όμως η συγκεκριμένη στιγμή ξεχώρισε, καθώς συνδύασε το στοιχείο του θεάματος με την παρουσία δύο προσώπων που διαθέτουν τεράστια απήχηση στο νεανικό κοινό.

Ο Logan Paul, που έχει πλέον σταθερή παρουσία στον χώρο του wrestling, συμμετείχε σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση, ενώ ο Speed απέδειξε πως μπορεί να προσφέρει εντυπωσιακές στιγμές και μέσα στο ρινγκ.