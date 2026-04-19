Η Εθνική Ελλάδος Γυναικών το Σάββατο (18/04) αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στο στάδιο της Νέας Σμύρνης απέναντι στην αντίστοιχη της Μολδαβίας, σε φιλικό αγώνα. Πλέον, τα βλέμματα όλων στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στρέφονται στην 6η Ιουνίου, για την εναπομείνασα αναμέτρηση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου της League C απέναντι στη Γεωργία.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, η Μαρία Βλασσοπούλου, παίκτρια της Εθνικής, μίλησε στο tanea.gr για τους στόχους και τις φιλοδοξίες της με το εθνικό σύνολο, για την επίδραση του κόουτς Σπέρτου στην ομάδα, αλλά και για το επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου στη χώρα μας.

Η Μαρία Βλασσοπούλου, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της από τον Ατρόμητο Αθηνών, αγωνίζεται με επιτυχία εδώ και χρόνια στην Ιταλία και πλέον, βρίσκεται στην Arezzo. Η φερέλπιδα μέσος της χώρας μας πιστεύει πολύ στην ομάδα και δεν σταματά να ονειρεύεται νέες και μεγάλες διακρίσεις μαζί της. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει πειθαρχημένη, βλέποντας το μέλλον με αισιοδοξία αλλά και ρεαλισμό.

Παρότι η νίκη δεν ήρθε, παρουσιάσατε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Είναι αυτό το στυλ παιχνιδιού που θέλετε να επιβάλλετε ανεξαρτήτως αντιπάλου;

«Θέλουμε να δείξουμε την ιδέα ποδοσφαίρου που έχουμε και τον τρόπο που θέλουμε να κυριαρχήσουμε. Πιστεύω, ότι αυτή η ομάδα είναι πολύ δεμένη και διαθέτει μεγάλη τεχνική κατάρτιση. Θεωρώ, ότι θα τα πάμε ακόμη καλύτερα μέσω της προπονήσεων και της εμπιστοσύνης που διέπει την ομάδα».

Πώς νιώθετε για τη μέχρι στιγμής επιτυχία σας και το τρία στα τρία στον όμιλο;

«Είμαστε πολύ χαρούμενες, αλλά δεν μας αρκεί. Θέλουμε πάντα το κάτι παραπάνω. Βάζουμε μικρούς στόχους και προχωράμε για τους μεγαλύτερους. Το 3/3 δεν μας αρκεί».

Υπάρχει η πίστη στην ομάδα ότι μπορεί να βρεθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου;

«Η πίστη υπάρχει πάντα. Πιστεύουμε στην ομάδα, σε αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Αν δεν έχεις πίστη και μεγάλα όνειρα, δεν θα καταφέρεις να φτάσεις πουθενά. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μας σταματήσει».

Πόσο μεγάλη πρόκληση είναι για εσάς να γράψετε ιστορία με την πρόκριση της Εθνικής σε τελική φάση;

«Βρισκόμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Με πολλή δουλειά και συγκέντρωση θα καταφέρουμε ακόμη περισσότερα στο μέλλον. Έχουμε μαζί μας την Ομοσπονδία. Ο πρόεδρος, το σταφ και όλα τα στελέχη μας αντιμετωπίζουν ως επαγγελματίες, μας στηρίζουν και ποντάρουν σε εμάς, με πιο πρόσφατη εμπειρία το ταξίδι μας στα Νησιά Φερόε».

Τι σας προσέφερε η έλευση του κ. Σπέρτου στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας;

«Μπορεί να προσφέρει πολλά, ως άνθρωπος και ως προπονητής. Μας έδωσε πειθαρχία και εμπιστοσύνη. Σε εμένα, στην πρώτη μου συμμετοχή στην Εθνική Γυναικών, μου επέτρεψε να παίξω ελεύθερα, όπως εγώ νιώθω, και να έρθω σε επαφή με τις συμπαίκτριές μου. Διαθέτει μία ιδέα ποδοσφαίρου την οποία μας έχει μεταδώσει και ένα παιχνίδι δημιουργίας, για το οποίο δουλεύουμε. Χτίζουμε τις επιθέσεις μας από πίσω με υπομονή και συγκέντρωση, ώστε να φτάσουμε στο αντίπαλο τρίτο και να απειλήσουμε, διεκδικώντας έτσι τη νίκη».

Έχει συνεισφέρει στην επιτυχία της ομάδας το γεγονός ότι πολλές αθλήτριες της ομάδας αγωνίζεστε σε ομάδες του εξωτερικού;

«Ναι, βέβαια. Μιλώντας προσωπικά και παίζοντας στην Ιταλία, όπως και εκεί, έτσι και στην Ελλάδα, το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί. Εξελισσόμαστε, λοιπόν, και εμείς ως συμμετέχουσες σε κλαμπ του εξωτερικού. Είναι γνωστό ότι οι σύλλογοι αυτοί χαρακτηρίζονται από αυστηρή πειθαρχία. Όσο πιο απαιτητικό είναι το πρωτάθλημα, τόσο πιο απαιτητικές είναι και οι εμφανίσεις μας. Το υπόβαθρο αυτό, θα μας βοηθήσει, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της Εθνικής».

Πιστεύεις ότι το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο σύντομα;

«Δεν είναι ζήτημα ταχύτητας, αλλά συνέπειας. Είναι σημαντικό να παραμένεις πιστός στο πλάνο και να δουλεύεις για αυτό. Δεν ξέρω πότε, αλλά θα έρθει. Είμαι απολύτως σίγουρη για την ομάδα αυτή και για τη χώρα μου».

Νικόλας Παναγόπουλος