Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΚΟ της ΝΔ, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου, με ανάρτησή του που ακολούθησε μετά τους ισχυρισμούς του Στέφανου Κασσελάκη και αναρτήσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Μαρκόπουλος κάνει λόγο για οργανωμένη προσπάθεια υπονόμευσης της αξιοπιστίας του, υποστηρίζοντας ότι η στοχοποίηση ξεκίνησε από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος.

Όπως διευκρινίζει, είναι κάτοχος πτυχίου από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών, απορρίπτοντας τις σχετικές αναφορές που διακινούνται στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, αναφέρει ότι διαθέτει και δίπλωμα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στοιχείο που, όπως σημειώνει, ενισχύει το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό του προφίλ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Μαρκόπουλου: