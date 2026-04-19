Άστατος καιρός αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου. Μετά από αρκετές ημέρες ανοιξιάτικης ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών, το σκηνικό του καιρού αλλάζει, φέρνοντας περισσότερη αστάθεια και τοπικά φαινόμενα.

Αλλαγή σκηνικού από τη Δευτέρα

Η μεταβολή δεν θα αφορά τόσο τη θερμοκρασία – τουλάχιστον έως την Τρίτη – όσο την αυξημένη αστάθεια στην ατμόσφαιρα. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη, αναμένονται βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, χαρακτηριστικές της ανοιξιάτικης περιόδου.

Τη Δευτέρα η αστάθεια θα εντοπίζεται κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπου θα σημειωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από την Τρίτη, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε πιο πεδινές περιοχές της βόρειας χώρας, χωρίς να αναμένονται ακραίες εντάσεις.

Βροχές και πτώση θερμοκρασίας από Τετάρτη

Από την Τετάρτη, μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα κινηθεί από τον βορρά προς το νότο, προκαλώντας βροχές σε περισσότερες περιοχές και όχι μόνο τις θερμές ώρες της ημέρας. Την Πέμπτη, ο άστατος καιρός θα επηρεάσει και νοτιότερα τμήματα, τόσο ηπειρωτικά όσο και νησιωτικά.

Παρά τη γενικευμένη μεταβολή, οι βροχές δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, στα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, από τα 1.100-1.200 μέτρα και πάνω, ενδέχεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Θερμοκρασίες και άνεμοι

Μέχρι την Τρίτη, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας τους 25-26 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά μπορεί να αγγίξει τους 27-28 βαθμούς.

Την Τετάρτη η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά στη βόρεια Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος δύσκολα θα ξεπερνά τους 18 βαθμούς. Στα κεντρικά και νότια, οι μέγιστες θα παραμείνουν γύρω στους 24-25 βαθμούς. Την Πέμπτη η πτώση θα συνεχιστεί, με θερμοκρασίες κοντά στους 19-20 βαθμούς, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή άνοδος.

Όσον αφορά τους ανέμους, δεν προβλέπονται εντάσεις ικανές να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις ή στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Τα στοιχεία των ensembles

Η πρόγνωση βασίζεται στη μελέτη των ensemble forecast systems, δηλαδή των συστημάτων πολλαπλών προγνώσεων. Αυτά αποτελούνται από πολλές εκτελέσεις του ίδιου προγνωστικού μοντέλου με ελαφρώς διαφορετικές αρχικές συνθήκες, επιτρέποντας την αξιολόγηση διαφόρων πιθανών σεναρίων εξέλιξης της ατμόσφαιρας.

Όταν ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των σεναρίων συγκλίνει προς κοινή τάση – όπως τώρα, προς αυξημένη αστάθεια – αυξάνεται σημαντικά και η προγνωστική αξιοπιστία. Έτσι, η ανάλυση στηρίζεται στη συνολική εικόνα των ensembles και όχι σε μεμονωμένα αποτελέσματα, προσφέροντας μια πιο επιστημονικά ασφαλή εκτίμηση της εξέλιξης του καιρού.

Αναλυτικά η ανάρτηση Καλλιάνου: