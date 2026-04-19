Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σταδιακή μεταβολή του καιρού αναμένεται από σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου 2026, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και παροδικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την περιοχή του Καστελλόριζου προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή σύντομους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 19 με 21 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, τους 22 στα Δωδεκάνησα και τα ανατολικά ηπειρωτικά και τοπικά τους 23 στα δυτικά.

Μακεδονία και Θράκη

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή σύντομους όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βόρειοι 4 με 5, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός στην Εύβοια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 6, εξασθενούμενοι από το απόγευμα και στρεφόμενοι σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Στο Καστελλόριζο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, που θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 και κατά τόπους 7 μποφόρ, εξασθενούμενοι σταδιακά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, εξασθενούμενοι σταδιακά και στρεφόμενοι σε νότιους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα, ενώ από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανές βροχές ή όμβρους στα ορεινά και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα κεντρικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Στα βόρεια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια στα περισσότερα ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το βράδυ από τα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στα κεντρικά και βόρεια.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Τοπικές νεφώσεις αναμένονται σε όλη τη χώρα, με βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στα νότια.